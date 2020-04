Netflix, il catalogo di maggio 2020: serie tv, film originali e non in arrivo

Anche per maggio, Netflix ha in serbo per i suoi utenti tantissimi nuovi prodotti d’intrattenimento, originali e non. Ancor di più in questo particolare periodo è importante avere a portata di mano qualcosa che possa distrarci dai cattivi pensieri. Per fortuna esistono le piattaforme streaming che mettono a disposizione sempre nuovi contenuti, dalle serie tv ai film fino ai documentari e cortometraggi. Netflix nel mese di maggio 2020 porterà nuovi prodotti interessanti. Vediamo qual è il catalogo del mese di maggio.

Netflix, il catalogo di maggio 2020: serie tv

Partiamo da una miniserie molto attesa, che vede la firma di Ryan Murphy, showrunner molto amato non soltanto in casa Netflix: a lui la paternità di Glee, American Horror Story, The Politician e Scream Queens. Dall’1 maggio su Netflix arriva una sua nuova miniserie intitolata Hollywood e che vede tra i protagonisti Darren Criss e Jeremy Pope. La storia racconta come sarebbe stata la vita di alcuni personaggi se avessero avuto modo di far conoscere le proprie storie in una Hollywood dei grandi albori. Lo stesso Murphy la definisce una lettera d’amore all’età d’oro di Tinseltown, che raccoglie la voce di registi, attori, sceneggiatori, i grandi emarginati che sono disposti a tutti pur di coronare il proprio sogno.

Sempre l’1 maggio arriva un episodio speciale di Go! Go! Cory Carson: Il ballo di Chrissy. L’8 maggio invece arriva la seconda stagione di Amiche per la morte – Dead to me, una dramedy che nella prima stagione ha raccontato la storia di Jen, da poco diventata vedova, e di Judy, una donna particolare che si avvicina a Jen per aiutarla con il suo dolore ma che in realtà custodisce un oscuro segreto. Alla fine della prima stagione, le due donne si ritroveranno a dover gestire tanti altri segreti, ma questa volta insieme. A interpretare le protagoniste vediamo Christina Applegate e Linda Cardellini.

Sempre l’8 maggio tra le serie originali Netflix arrivano The Eddy e Valeria. La prima racconta del proprietario di uno jazz club parigino che si trova immischiato in pericolosi affari con delinquenti e dovrà combattere duramente per difendere non soltanto il suo locale, ma anche la sua famiglia e la sua band. Valeria invece è tratta dall’omonima serie di romanzi di Elisabet Benavent e racconta di una scrittrice in crisi creativa e coniugale che trova sostegno in tre amiche, le quali a loro volta stanno attraversando una crisi esistenziale. Nel cast vedremo Diana Gómez, Silma López e Paula Malia.

Il 15 maggio è la volta di Skam Italia, che finalmente torna con la quarta stagione, un vero e proprio miracolo seriale, poiché la serie era stata cancellata alla terza stagione. Grazie all’intervento di Netflix, sarà possibile ammirare il quarto capitolo il cui focus sarà la storia di Sana.

Attesa è la terza stagione di Dynasty, che arriva in streaming dal 23 maggio. Il 29 maggio invece debutta Space Force, una una serie fantascientifica. Senza data invece è la serie tv Snowpiercer, inserita nel catalogo ma senza una data prefissata.

Netflix, il catalogo di maggio 2020: i film e i documentari

Per quanto riguarda i film, partiamo da quelli originali Netflix. L’1 maggio arriva L’altra metà, una commedia che vede protagonista una geniale quanto squattrinata Ellie Chu che scrive una lettera d’amore a un’atleta dichiarando i suoi sentimenti, ma non si aspetta di diventare presto sua amica né di innamorarsi della stessa ragazza. Nel cast vediamo Leah Lewis, Daniel Diemer ed Alexxis Lemire. Un altro film originale Netflix esce il 22 maggio e s’intitola The Lovebirds, una commedia d’azione con Issa Rae che racconta di una coppia destinata a separarsi, coinvolta accidentalmente in un omicidio. Costretti a correre contro il tempo, i due dovranno trovare l’assassino e dimostrare di conseguenza la propria innocenza.

Per quanto riguarda invece i film in licenzia, Netflix a maggio porterà: Magic Mike, Il Divo, Going Clear – Scientology e la prigione della fede, Easy Rider – Libertà e paura, Caccia a Ottobre Rosso, Il fuggitivo e Sin City – Una donna per cui uccidere l’1 maggio. Poi, il 22 maggio è la volta di 8 Mile, La donna che visse due volte e Scott Pilgrim vs The World. Infine, il 31 maggio arriva anche The Neon Demon.

