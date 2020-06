Nero a metà prossima puntata: cosa succederà il 10 giugno

La prossima puntata di Nero a metà (la quarta) andrà in onda, con i suoi due episodi, mercoledì 10 giugno 2020 sempre alle ore 21,20. Ma quali sono le anticipazioni e cosa succederà nella quarta puntata di Nero a metà? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Nel primo episodio della quarta puntata una ragazza viene ritrovata morta su un autobus turistico, la vittima di nome Viola, era una rapper, e sembra che si sia suicidata buttandosi dalla finestra del suo appartamento, cadendo sull’autobus, ma Carlo è convinto che qualcuno l’abbia buttata giù uccidendola. Intanto Malik inizia a indagare sulla morte di Bosca, secondo lui Carlo comunque non è colpevole, probabilmente voleva solo nascondere la verità ad Alba per evitare che scoprisse che la madre era un’adultera. La Carta decide di chiedere aiuto a Santagata, che si sta godendo la sua pensione, ma Malik la mette in guardia, perché Santagata era un caro amico di Carlo, e probabilmente non farà mai nulla per danneggiarlo. Non ascoltando il consiglio di Malik, la Carta si rivolge a Santagata che però non le dà nessuna informazione, tra l’altro Santagata mette in guardia Carlo avvertendolo che la Carta e la sezione crimini insoluti stanno costruendo un caso contro di lui.

Nel secondo episodio della quarta puntata di Nero a metà (la prossima, in onda il 10 giugno 2020) Carlo, Malik e Muzo indagano sulla morte di Cristiano, sgozzato dentro a una gioielleria… Nel frattempo Malik continua la sua indagine sull’omicidio di Bosca e la Carta lo informa che dagli esami balistici risulta che non è stata la vecchia pistola di Carlo a ucciderlo. Alba non amando più Riccardo decide di lasciarlo, tra l’altro Riccardo già da un po’ sospettava che lei lo tradisse con Malik. Ora Alba e Malik diventano ufficialmente una coppia e Carlo li sorprende a baciarsi, e non sembra prendere bene la cosa…

Cosa è successo nella terza puntata

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima puntata di Nero a metà, ma cosa è successo nella terza puntata di Nero a metà andata in onda su Rai 1 oggi, 3 giugno 2020? Oltre a risolvere due casi (la morte di una donna ritrovata nuda sotto Ponte Sant’Angelo e di un pericoloso strozzino) Carlo e Malik arrivano allo scontro. Malik non è più molto convinto dell’integrità di Carlo e accetta di indagare su di lui, comunque anche Carlo e Muzo vogliono scoprire la verità sulla morte di Bosca prima che lo faccia la sezione delitti insoluti, ma non sarà facile risalire alla pistola che ha ucciso Bosca dato che nel 1993 furono tutte sostituite nei dipartimenti. Inoltre Cristina, l’amante di Carlo, ha finalmente lasciato il marito. Mentre Malik, su esortazione della Carta, va a casa della sorella di Bosca per avere qualche informazione sul fratello, e lei gli fa vedere una foto di Bosca insieme alla sua amante Clara, la moglie scomparsa di Carlo, e così Malik scopre che Clara tradiva Carlo con Bosca.

