Nero a metà: cosa è successo nell’ultima puntata, dove eravamo rimasti

Stasera, 3 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda (in replica) la terza puntata di Nero a metà, ma cosa è successo nell’ultima puntata (la seconda) trasmessa lo scorso mercoledì 27 maggio? Di seguito il riassunto dei due episodi della seconda puntata di Nero a metà.

Nei due episodi trasmessi (Una volta di troppo e Una notte senza stelle) abbiamo visto i nostri protagonisti indagare e scoprire i colpevoli di due omicidi: una ragazza strangolata ritrovata in una valigia all’aeroporto; una suora ritrovata morta in una sexy shop. Nel frattempo Santagata è andato in pensione ed ha salutato il commissariato, Alba – nonostante sia andata da poco a convivere con il fidanzato – è attratta da Malik e, dopo aver respinto le avances, ha ceduto finendoci a letto.

Intanto Guerrieri, aiutato da Muzo, cerca di risolvere il problema del ritrovamento dei resti del cadavere di Danilo Bosca, amante di sua moglie Clara vent’anni prima, nel cantiere di Torrevecchia; Santagata viene sostituito da Micaela Carta, affascinante dirigente che ha una relazione sessuale con Malik di cui è stata insegnante; Muzo continua ad avere dei cali fisici; Cristina è stanca della relazione clandestina con Guerrieri che dall’archivio della Procura fa sparire la denuncia di Bosca facendosi riprendere dalle telecamere…

Quante puntate e quando va in onda

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata di Nero a metà, ma quante puntate sono previste, quando va in onda e quando finisce? La prima stagione di Nero a metà (sono stati già girati gli episodi della seconda stagione) prevede 12 episodi divisi per sei puntate (due episodi a puntata). Di seguito la programmazione di Nero a metà su Rai 1 da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata (L’apparenza inganna (parti 1 e 2)): mercoledì 20 maggio 2020 ore 21,20

Seconda puntata (Una volta di troppo e Una notte senza stelle): mercoledì 27 maggio 2020 ore 21,20

Terza puntata (Sorelle e Per amore): mercoledì 3 giugno 2020 ore 21,20

Quarta puntata (Una canzone per te e Una famiglia tranquilla): mercoledì 10 giugno 2020 ore 21,20

Quinta puntata (Viva gli sposi e Le verità nascoste): mercoledì 17 giugno 2020 ore 21,20

Sesta e ultima puntata (Una questione in sospeso (parti 1 e 2)): mercoledì 24 giugno 2020

Attenzione: la programmazione di Rai 1 è soggetta a variazioni

