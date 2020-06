Nero a metà: cosa è successo nella quinta puntata

Stasera, 24 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda (in replica) la sesta e ultima puntata di Nero a metà, ma cosa è successo nell’ultima puntata (la quinta) trasmessa lo scorso martedì 16 giugno? Di seguito il riassunto dei due episodi della quinta puntata di Nero a metà.

Nella quinta puntata è stato scoperto che Muzo non ha ucciso Bosca. Alba ha poi trovato un vecchio cofanetto di suo padre con dentro una pistola e un biglietto della madre, e da quello che c’è scritto sembra che Clara si sia tolta la vita. In chiusura di puntata Carlo e Muzo hanno poi scoperto che Bosca è morto tre giorni prima della sparizione di Clara. Carlo ha quindi rivelato a Cristina che Bosca era uno spacciatore, lui e Clara gestivano insieme un giro di traffico di droga, quando Carlo la sposò pensava di aver finalmente allontanato Clara da Bosca, ma in seguito scoprì che i due non avevano mai smesso di essere amanti. Infine Malik, dopo aver saputo da Alba della pistola che il padre nasconde nel cofanetto, ha iniziato a sospettare che quella è l’arma che è stata usata per uccidere Bosca. Dopo i test la conferma e il conseguente arresto di Carlo…

Quante puntate e quando va in onda

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata di Nero a metà, ma quante puntate sono previste, quando va in onda e quando finisce? La prima stagione di Nero a metà (sono stati già girati gli episodi della seconda stagione) prevede 12 episodi divisi per sei puntate (due episodi a puntata). Di seguito la programmazione di Nero a metà su Rai 1 da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata (L’apparenza inganna (parti 1 e 2)): mercoledì 20 maggio 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Seconda puntata (Una volta di troppo e Una notte senza stelle): mercoledì 27 maggio 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Terza puntata (Sorelle e Per amore): mercoledì 3 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Quarta puntata (Una canzone per te e Una famiglia tranquilla): mercoledì 10 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Quinta puntata (Viva gli sposi e Le verità nascoste): martedì 16 giugno 2020 ore 21,20 TRASMESSA

Sesta e ultima puntata (Una questione in sospeso (parti 1 e 2)): mercoledì 24 giugno 2020 TRASMESSA

