Nero a metà 2: cosa succederà nella prossima (ultima) puntata

Oggi, giovedì 1 ottobre 2020, su Rai 1 è andata in onda la quinta puntata di Nero a metà 2, ma cosa succederà nella prossima, la sesta e ultima, puntata e quando andrà in onda? Il sesto e ultimo appuntamento con Nero a metà 2 andrà in onda giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 21,20 e, come gli altri, sarà composto da due episodi, l’undicesimo e il dodicesimo. Intitolati rispettivamente: “Verità nascoste” e “”.

Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni episodio 11: Verità nascoste

Nell’undicesimo episodio di Nero a metà 2, un ragazzo vuole avere delle informazioni per capire meglio un triste evento. Si rivolge a medicina legale perché è morto un suo amico e desidera comprenderne la causa. Pochi giorni dopo, però, viene ritrovato anche lui senza vita. Cosa è successo? Le due scomparse appartengono entrambe al mondo dello sport. Lo praticavano entrambi. Non solo, sia l’uno che l’altro facevano uso di doping. Intanto la squadra trova il cadavere di Imardi nel covo che credevano essere il suo. Qualcuno lo ha letteralmente murato vivo. Carlo e i suoi si riassettano e riprendono in mano l’indagine. Le ricerche lo conducono a Leonardo Sfera. Questi è un uomo che è stato arrestato anni prima. Sono stati Marta, Muzo e Nusco a effettuare l’arresto. L’accusa era l’omicidio della fidanzata, Xenia. Quest’ultima era una delle ragazze che si prostituiva per Imardi. Lui non ha mai confessato, anzi. Si è sempre dichiarato innocente e, dopo poco, è stato rilasciato. Mario Muzo riceve poi una notizia sconvolgente. È a causa sua se Olga è stata uccisa. A fronte di questa informazione Muzo tenta di togliersi la vita. Per fortuna Carlo arriva in tempo per scongiurare la tragedia. Cristina è consapevole che la storia con Carlo è finita e chiede la separazione. Si sono amati e anche molto, ma ormai è un sentimento che appartiene al passato…

Anticipazioni episodio 12:

Nel dodicesimo e ultimo episodio di Nero a metà 2, Carlo indaga sul suo omicidio di Xenia e segue una sua intuizione. Sono diversi i fattori che lo portano a dedurre che sia stato Nusco a uccidere la ragazza anni prima. È per questo motivo che Sfera lo vuole morto. Leonardo ha pagato col carcere un delitto che non ha commesso. Muzo e Marta, d’altro canto, hanno ricevuto una dura punizione. Entrambi sono stati privati degli affetti più cari. Mario ha perso Olga, sua moglie. Marta non ha più suo figlio, Paolo. Così stanno pagando per non aver creduto a Sfera e per non aver inseguito la verità fino in fondo. Nusco si è risvegliato dal coma. Carlo, per fortuna, si rende conto in tempo che Sfera sta per attaccarlo di nuovo. Si precipita in ospedale dove Nusco è ricoverato. La tragedia è scongiurata e Leonardo non riesce a mettere in atto il suo piano. Tuttavia, Sfera riesce a scappare. Trovarlo è l’obiettivo comune di Carlo e i suoi visto che è proprio Sfera l’assassino di Paolo e Olga. Il quadro delineato come ipotesi da Guerrieri è confermato dallo stesso Nusco. Muzo comunica la sua scelta: vuole lasciare la polizia. Marta, invece, prendere un’altra decisione. La madre di Paolo è assetata di vendetta. Scopre dove si è nascosto Sfera e decide di farsi giustizia da sola. Guerrieri, però, ormai la conosce e la segue. La ferma appena in tempo. Sfera finisce in manette. La Repola e Cantabella fanno pace e per loro c’è una bella novità. I due convolano a nozze e, con grande sorpresa di tutti al matrimonio c’è anche Lisi. Il padre naturale di Emma ha capito che è troppo tardi per rivendicare i diritti sulla bimba. Al lieto evento partecipano anche Alba e Malik. Sono accompagnati rispettivamente da Enea e Monica. Eppure non smettono di guardarsi a distanza… La solfa è diversa per Carlo. Monica non è con lui e, ovviamente, neanche Cristina. Guerrieri è di nuovo solo.

Nero a metà 2: streaming e tv

Quando va in onda l’ultima puntata di Nero a metà 2? La messa in onda, come detto, è prevista per giovedì 8 ottobre 2020. Dove vedere Nero a metà 2 in tv e live streaming? La serie tv va in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate di Nero a metà 2 grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti La forma dell’acqua, dove vedere in tv e in streaming il film La forma dell’acqua, la trama e il finale del film premio Oscar La forma dell’acqua, il film premio Oscar: trama, cast, libro, trailer e streaming