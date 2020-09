Nero a metà 2: cosa succederà nella prossima puntata? Le anticipazioni

Oggi, 10 settembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Nero a metà 2, ma cosa succederà nella seconda puntata (prevista per giovedì 17 settembre 2020 alle ore 21,20)? Il secondo appuntamento con Nero a metà 2, come il primo, sarà composto da due episodi, il terzo e il quarto. Intitolati rispettivamente: “Per dirti addio” e “Amore senza fine”. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni episodio 3: Per dirti addio

Quando Olga viene ritrovata senza vita, la squadra ne è profondamente turbata. È comprensibile che questo evento sconvolga tutto il team. La giovane ha sempre giocato un ruolo importante nelle vicende, pur non essendo direttamente parte integrante del gruppo di poliziotti. Gli indizi di colpevolezza indicano Muzo come papabile responsabile. Mario, oltre a questi sospetti, ammette di aver tolto il respiro alla moglie con scenate di gelosia, ma si dichiara innocente. Malik sa di questi litigi frequenti e non crede alle affermazioni di Muzo: per Soprani è lui il responsabile. Carlo, invece, ha un’altra sensazione…

Anticipazioni episodio 4: Amore senza fine

Sulle rive del Tevere viene rinvenuto un cadavere senza documenti. La vittima è una donna senza una casa. È madre di una bimba che, con ogni probabilità, ha abbandonato. Potrebbe averla disconosciuta subito dopo il parto, ma ne conserva ogni ricordo. Il punto è: chi avrebbe voluto vederla senza vita? Monaschi scopre alcuni elementi fondamentali sull’assassinio di Olga che la Carta ha tenuto nascosti. Rimuove così Micaela dal suo incarico. Non ha altra scelta che lasciare il commissariato. Come ultimo gesto da capo, però, chiede che sia Carlo a sostituirla.

Nero a metà 2: streaming e tv

Dove vedere Nero a metà 2 in tv e live streaming? La serie tv va in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate di Nero a metà 2 grazie alla funzione on demand.

