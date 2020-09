Quando va in onda Nero a metà 2? Lunedì 28 settembre la prossima puntata

Quando va in onda la prossima puntata di Nero a metà 2? La prossima settimana la fortunata serie tv farà doppietta: invece di andare in onda “solo” giovedì 1 ottobre, andrà in onda anche lunedì 28 settembre. Prima la quarta puntata (lunedì 28 settembre); poi la quinta (giovedì 1 ottobre). Va da sé, quindi, che la conclusione della seconda stagione non sarà più il 15 ottobre ma bensì l’8 ottobre, salvo il fatto, ovviamente, che resti la programmazione di una puntata a settimana e non ci siano nuovi cambi.

Ma perché la Rai ha preso questa decisione? Il 28 settembre, stando ai listini Rai, avrebbe dovuto debuttare Io ti cercherò, miniserie in quattro prime serate con Alessandro Gassman e Maya Sansa. È molto probabile che la serie tv slitti di una settimana, con la partenza fissata al 5 ottobre. Per colmare lo spazio del 28 settembre rimasto vuoto, si è preferito puntare su una prima tv piuttosto che su una replica. Da qui la decisione di affidare la serata a Nero a metà 2, serie tv cresciuta negli ascolti tra la prima puntata e la seconda della nuova stagione: dai 3,8 milioni (19,9 per cento di share) della prima settimana si è passati, giovedì scorso, a 4,2 milioni (21,1 per cento).

Quante puntate

Di seguito la programmazione delle sei puntate di Nero a metà 2:

(episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1 Sesta puntata (episodi 11 e 12): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1

Attenzione: la programmazione Rai potrebbe variare.

