Nero a metà 2: dove eravamo rimasti, il finale della prima stagione

Stasera in tv, su Rai 1 (ore 21,20), torna Nero a metà 2, la seconda stagione della fortunata serie tv con protagonista Claudio Amendola. Ma dove eravamo rimasti? Cosa è successo nella prima stagione di Nero a metà? Come è finita? Nell’ultima puntata della prima stagione Carlo viene arrestato con l’accusa di aver ucciso Bosca, spacciatore con cui la moglie lo tradiva. Alba, sconvolta per l’accaduto e incredula, chiede aiuto a Riccardo, che è diventato l’avvocato di Carlo. Dopo le indagini preliminari, si scopre che l’arma del delitto è una pistola di Carlo. L’unica a sapere dove il poliziotto la custodiva era Clara. Muzo ha quindi iniziato a sospettare che Clara abbia rubato l’arma, abbia ucciso Bosca e rimesso la pistola al suo posto. Poco dopo si scopre che a prendere l’arma per fare il confronto balistico è stato Malik… Successivamente Malik chiede di poter indagare su Logarzo, ritrovato morto, ed esce allo scoperto in commissariato svelando a tutti di essere stato lui a far scattare l’arresto di Carlo. Il giovane ispettore riesce a risalire a Santagata: è stato lui a uccidere Logarzo, prima che potesse parlare con la polizia.

Intanto, Alba sparisce e i sospetti ricadono proprio su Santagata, ma non è stato lui. Il responsabile del rapimento è il padre di Alina Nesti, ultima vittima della droga, convinto che sia stato Carlo a procurare la dose letale a sua figlia. Fortunatamente, Malik e Carlo arrivano in tempo per salvare la ragazza, ma Malik viene ferito da un colpo di fucile e ricoverato d’urgenza all’ospedale. Intanto Carlo riceve l’incarico di interrogare Santagata e l’uomo svela tutta la verità: quando era solo un ispettore, collaborava con Bosca in cambio di soffiate sui criminali e i funzionari corrotti e grazie a lui fece carriera. Bosca è stato assassinato proprio da Santagata, che conferma una verità nascosta che da sempre tormentava Carlo: Clara è ancora viva… Mentre Alba decide di mettersi sulle orme della madre, Carlo sembra aver trovato pace: la prima stagione di Nero a metà finisce quindi con il protagonista che gioca con il cane di Santagata e ufficializza la sua relazione con Cristina.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella prima stagione di Nero a metà, ma dove vedere la seconda stagione (2) in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da oggi, 10 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate di Nero a metà 2 grazie alla funzione on demand.

