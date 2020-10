Nero a metà 2: cosa è successo nell’ultima puntata, riassunto

Cosa è successo nella quarta puntata di Nero a metà 2, trasmessa lo scorso lunedì 28 settembre? Nel primo episodio dal titolo “Quanto è difficile cambiare”, in un garage è stata uccisa un’assistente sociale. Il primo a essere sospettato per l’efferato gesto è stato l’ex partner. Intanto i sensi di colpa di Muzo per la morte di Olga sono iniziati a venire a galla e Marta si è trasferita nel dipartimento di Carlo. Quando Cristina ha trovato la richiesta formale di trasferimento ha messo però il marito di fronte a una scelta tutt’altro che facile… Infine Alba ha deciso di partire per la Svizzera alla ricerca della madre.

Nel secondo episodio di oggi di Nero a metà 2, dal titolo “Un gioco pericoloso”, uno sportivo è morto nel suo letto. I primi sospetti sono ricaduti su una donna. Tuttavia, l’attenzione si è poi spostata sulla cerchia della famiglia della vittima. Marta intanto è andata a Napoli per seguire una pista per scoprire di più sull’omicidio del figlio. Nel frattempo Nusco, il capo della polizia postale, ha proseguito a fare ricerche sui cellulari di Olga e Paolo e ha fatto una scoperta sconcertante: anche i loro telefoni sono stati hackerati insieme a quelli di Marta e Muzo. Nusco ha quindi iniziato a temere per la sua incolumità e la paura lo ha portato a scappare ma, nel finale di puntata, è stato accoltellato nel suo garage…

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella quarta puntata di Nero a metà 2, ma quante puntate sono previste per la seconda stagione? Per la seconda stagione della fortunata serie tv con Claudio Amendola sono previste sei puntate da due episodi ciascuna per un totale di dodici episodi. Il primo andrà in onda giovedì 10 settembre 2020; l’ultimo – salvo cambi di programmazione – giovedì 8 ottobre 2020:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quarta puntata (episodi 7 e 8): lunedì 28 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 7 e 8): lunedì 28 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quinta puntata (episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1 OGGI

(episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1 OGGI Sesta puntata (episodi 11 e 12): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1

