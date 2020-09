Nero a metà 2: cosa è successo nell’ultima puntata, riassunto

Cosa è successo nella seconda puntata di Nero a metà 2, trasmessa lo scorso giovedì 17 settembre? Nel primo episodio, dal titolo “Per dirti addio”, abbiamo visto la squadra molto turbata a causa del ritrovamento del corpo di Olga. Muzo non ha nascosto di essere stato un uomo molto geloso della propria moglie, ma si è sempre professato innocente. Carlo (e anche Malik) sono quindi stati chiamati a risolvere il caso. Nel secondo episodio, dal titolo “Amore senza fine”, il caso della morte di Olga si è infittito ulteriormente. Ma non solo: la Carta ha dovuto fare i conti con un grave provvedimento disciplinare; e un altro caso ha tenuto occupati i protagonisti di Nero a metà 2.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata di Nero a metà 2, ma quante puntate sono previste per la seconda stagione? Per la seconda stagione della fortunata serie tv con Claudio Amendola sono previste sei puntate da due episodi ciascuna per un totale di dodici episodi. Il primo andrà in onda giovedì 10 settembre 2020; l’ultimo – salvo cambi di programmazione – giovedì 8 ottobre 2020:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 OGGI

(episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 OGGI Quarta puntata (episodi 7 e 8): lunedì 28 settembre 2020, Rai 1

(episodi 7 e 8): lunedì 28 settembre 2020, Rai 1 Quinta puntata (episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1

(episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1 Sesta puntata (episodi 11 e 12): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1

Potrebbero interessarti La truffa dei Logan: la trama e il finale del film Amore, cucina e curry: le frasi del film Amore, cucina e curry: trama, cast e streaming del film