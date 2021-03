Neri per Caso, gli ospiti di Ghemon al Festival di Sanremo 2021

Chi sono i Neri per Caso, il gruppo che duetterà con Ghemon nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo 2021 in onda stasera, giovedì 4 marzo? Si tratta di un gruppo a cappella, formatosi a Salerno nel 1995. Attualmente composto da Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo “Mimì” Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis e Daniele Blaquier, il nome originale della band era Crecason, acronimo delle iniziali dei cognomi Crescenzo e Caravano.

Il nome Neri per Caso nasce una sera, a Roma, quando il compositore Claudio Mattone assiste a una loro esibizione e, vedendoli vestiti tutti di nero, ha chiesto loro se si vestissero sempre così. Alla risposta dei componenti della band (“No, è un caso”), Mattone decide di affibbiargli il nome di Neri per Caso.

Dopo aver iniziato la loro carriera cantando in diversi locali tra Salerno e Roma, nel 1994 partecipano a Sanremo Giovani con il brano Donne di Zucchero, ottenendo la qualificazione alla categoria “Nuove Proposte” del Festival. Categoria che vincono con la canzone Le ragazze. Il loro primo album, dal titolo omonimo alla canzone vincitrice del Festival, ottiene 6 dischi di platino.

Nel 1996, i Neri per Caso pubblicano un nuovo album, questa volta anche con l’ausilio di strumenti acustici, e partecipano di nuovo al Festival di Sanremo, questa volta tra i “Big”, classificandosi al quinto posto. Il loro terzo disco, …And So This Is Christmas, è una cover di famosi brani natalizi, mentre il quarto album esce nel 1997 e si chiama Neri per caso.

Nel 2000 danno vita a un nuovo album, mentre nel 2003 debuttano al cinema interpretando il “coro delle statue” nel film La casa dei fantasmi con Eddie Murphy. Nel 2008 pubblicano un nuovo disco di inediti e partecipano in veste di ospiti al Festival di Sanremo, duettando con Mietta. Tornano a Sanremo 10 anni più tardi, sempre in qualità di ospiti, affiancando Elio e le Store Tese nell’esecuzione del brano Arrivedorci.

Nel 2021 torneranno a calcare il palco dell’Ariston per duettare, nel corso della terza puntata della manifestazione canora (qui tutte le notizie), con Ghemon sulle note di un medley di Le ragazze, degli stessi Neri per Caso, Donne, di Zucchero, Acqua e sapone degli Stadio e La canzone del sole di Lucio Battisti.

