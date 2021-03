Nello Salza ospite a Sanremo 2021: chi è il trombettista che affianca Il Volo nell’omaggio a Ennio Morricone

Nello Salza è un noto trombettista italiano, tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021 nella serata di oggi, mercoledì 3 marzo, al fianco de Il Volo. Il gruppo è infatti tra i super ospiti di questa 71esima edizione. La loro performance, affiancata da Nello Salza, è un grande omaggio a Ennio Morricone, preludio dell’evento del 5 giugno su Rai 1 Il Volo tribute to Ennio Morricone. L’esibizione sul palco dell’Ariston (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), è diretta dal figlio del Maestro, Andrea Morricone. Ma vediamo insieme chi è Nello Salza, qual è la sua carriera e le sue opere.

Biografia e carriera

Originario di Sutri, il noto trombettista è nato il 16 ottobre 1963. Studia tromba presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma sotto la guida dei maestri Leonardo Nicosia e Biagio Bartiloro, intraprendendo la carriera orchestrale come prima tromba del Teatro San Carlo di Napoli e poi del Teatro dell’Opera di Roma. Ha ricoperto lo stesso ruolo anche presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Regionale Toscana e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Nello Salza è inoltre docente presso il Conservatorio di Napoli. È stato inoltre testimonial Yamaha, seguendo la progettazione e firmando due modelli di tromba.

Il trombettista, ospite a Sanremo 2021 con Il Volo, è stato definito dalla critica “Tromba del Cinema Italiano”. Tra i grandi successi della sua carriera, l’assegnazione del Premio Oscar alle musiche di Ennio Morricone per il Film “The Hateful Eigth” e di Nicola Piovani per “La Vita è Bella”. Dal 1984 ad oggi ha inciso oltre 400 Colonne Sonore come Prima Tromba solista con i Maestri E. Morricone, N. Piovani, A. Trovajoli, R. Ortolani, P. Piccioni, L. Bacalov, R. Pregadio, B. Conti, F. De Masi, F. Piersanti, S. Cipriani, A. North, R. Serio, A. Di Pofi, B. Zambrini, F. Carpi, ricoprendo il ruolo di protagonista nelle partiture di film quali “La Vita è Bella”, “L’intervista”, “ La voce della Luna”, “ C’era una volta in America”, “La Leggenda del Pianista sull’ Oceano”, ”Nuovo Cinema Paradiso”, “La Famiglia”, “La Piovra”, “il Postino”, ”Cuore”, “Pinocchio”, “Il Caimano”, “La Sindrome di Stendhal”, “Gli Intoccabili”, “Il Marchese del Grillo” e nell’ultimo capolavoro di Quentin Tarantino firmato dalla penna di Ennio Morricone “The Hateful Eight”.

Già Prima Tromba solista del Teatro dell’Opera di Roma, Nello Salza – come riporta il sito Sincronia Musica – ha collaborato con diversi direttori di fama internazionale quali G.L. Gelmetti, F. Mannino, N. Santi, G. Ferro, G. Patanè, D. Oren, Y. Ahronovitch, G. Kuhn, J. Tate, J. Nelson, B. Bartoletti, G. Bertini, M. Armiliato, Z. Pesko, D. Renzetti, W. Humburg, G.L. Zampieri; precedentemente ha ricoperto lo stesso ruolo presso il Teatro S.Carlo di Napoli, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra regionale Toscana e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Con l’Orchestra di S. Cecilia ha effettuato tournée nei cinque Continenti sotto la guida di Direttori quali L. Bernstein, L. Maazel, G. Pretre, W. Sawallisch, D. Gatti, G. Sinopoli, C. Thielemann e vanta numerose presenze presso prestigiose istituzioni quali Gran Teatro “La Fenice” di Venezia, Orchestra da Camere Italiana (Dir. S. Accardo), Orchestra Regionale Toscana, Orchestra “A. Toscanini” di Parma, Solisti Aquilani, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Unione Musicisti di Roma, AMIT- Accademia Musicale Italiana, Orchestra G. Cantelli, Orchestra Internazionale d’Italia, Teatro Massimo di Palermo, Orchestra Sinfonica di Roma. E’ stato più volte ospite in trasmissioni televisive RAI e sulle reti Mediaset ed ha inoltre, inciso diversi CD solistici spaziando dal repertorio classico alla canzone, alle colonne sonore.

Nello Salza è vincitore di numerosi Concorsi presso le maggiori istituzioni musicali ed è vincitore di due Concorsi Nazionali per l’insegnamento nei Conservatori. Importanti sono le sue collaborazioni con artisti quali S. Accardo, U. Ughi, L. Pavarotti, J. Carreras, P. Domingo, K. Ricciarelli, A. Bocelli, D. Modugno, Mina, C. Baglioni, A. Stewart, Zucchero, M. Nava, M. Gazzè. Con il Nello Salza Ensemble ha interpretato celebri colonne sonore in tour in Italia, Grecia, Thailandia, Turchia, Cina, Giappone, Russia, Kazakistan, Romania e Repubblica Ceca.

