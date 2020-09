Nella tana dei lupi: il cast del film

Stasera in tv (6 settembre 2020) va in onda Nella tana dei lupi (Den of Thieves), film del 2018 scritto e diretto da Christian Gudegast. Ma qual è il cast completo del film Nella tana dei lupi? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gerard Butler: Nick “Big Nick” O’Brien

50 Cent: Levi Enson

O’Shea Jackson Jr.: Donnie Wilson

Pablo Schreiber: Ray Merrimen

Evan Jones: Bo “Bosco” Ostroman

Maurice Compte: Benny “Borracho” Magalon

Kaiwi Lyman: “Tony Z” Zapata

Dawn Olivieri: Debbie O’Brien

Mo McRae: Gus Henderson

Eric Braeden: Ziggy Zerhusen

Meadow Williams: Holly

Cooper Andrews: Mack

Brian Van Holt: Murph Connors

Max Holloway: Bas

Jay Dobyns: Wolfgang

Alix Lapri: Maloa

Matthew Cornwell: Joseph

Oleg Taktarov: Alexi

Ci sarà un sequel?

Il 13 febbraio 2018 è stato annunciato il sequel del film Nella tana dei lupi, che vedrà il ritorno di Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr. Nel cast, Christian Gudegast alla regia e Tucker Tooley, Mark Canton e Alan Siegel come produttori; sarà ambientato in Europa, basato sulla tentata rapina di diamanti alla gioielleria Antwerp nel 2003, e sarà girato tra Londra, Belgio, Marsiglia e Montenegro. Nel maggio 2019 la Lucky Red ha annunciato l’acquisizione dei diritti di distribuzione per l’Italia del sequel.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast del film Nella tana dei lupi, ma dove vederlo in tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 6 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo live (o recuperarlo grazie alla funzione ondemand) su RaiPlay.it, piattaforma che permette di seguire programmi e film da pc, tablet e smartphone.

