Neffa, l’ospite di Noemi al Festival di Sanremo 2021

Chi è Neffa, l’ospite che duetterà con Noemi nella terza puntata del Festival di Sanremo 2021 in onda questa sera, giovedì 4 marzo, su Rai 1? Si tratta di cantautore, rapper e produttore discografico. Pseudonimo di Giovanni Pellino, Neffa nasce a Scafati, in provincia di Salerno, il 7 ottobre del 1967. All’età di 8 anni si trasferisce a Bologna con la famiglia, dove tuttora risiede, e dove ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’hip hop.

Tuttavia la sua carriera nel mondo della musica inizia come batterista in diversi gruppi punk. Abbandonate le band, assume il nome d’arte di Neffa, ispirandosi a un giocatore di calcio paraguaiano della Cremonese dei primi anni novanta, Gustavo Neffa. Nei primi anni Novanta, quindi, Neffa inizia a sperimentare la tecnica del freestyle ed entra a far parte del gruppo dei Sangue Misto. La notorietà arriva a metà anni Novanta quando pubblica il singolo Aspettando il Sole, apripista dell’album Neffa & i messaggeri della dopa.

Negli anni Duemila arriva la svolta musicale: Neffa, infatti, decide di abbandonare il rap per virare sulla musica leggera e il soul. Il cantante, così, dà vita a delle vere e proprie hit che scalano le classiche: da Io e la mia signorina a Prima di andare via fino a Cambierà. Nel 2010, inoltre, fonda insieme al rapper J-Ax il gruppo Due di picche, pubblicando l’album C’eravamo tanto odiati, che ottiene un discreto successo.

Il 2021, invece, è l’anno del ritorno del cantautore. Dopo un periodo di assenza dalle scene, infatti, il cantante ha annunciato l’uscita di un nuovo album, anticipato dal singolo Aggio perzo ‘o suonno, realizzato insieme a Coez. Neffa, inoltre, sarà ospite della terza puntata del Festival di Sanremo (qui tutte le notizie sulla kermesse) dove duetterà con Noemi sulle note di un suo brano, ovvero Prima di andare via.

