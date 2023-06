Nati con la camicia: trama, cast e streaming del film di Rete 4

Stasera, sabato 3 giugno 2023, alle ore 21:25 su Rete 4 va in onda Nati con la camicia, un film del 1983 diretto da E.B. Clucher che propone ancora una volta il duo dinamico composto da Bud Spencer e Terence Hill. Si tratta del sedicesimo film che propone i due attori come protagonisti. Ma vediamo di seguito qual è la trama e il cast.

Trama

Rosco Frazer, il personaggio di Terence Hill, è un vagabondo che gira il mondo con il supporto dei suoi pattini a rotelle e voglia di libertà. Doug O’Riorda, ovvero Bud Spencer, è appena uscito di prigione e si ritrova in un bar nel bel mezzo di una rissa, che riesce a domare insieme a Rosco. I due scappano dal locale e salgono a bordo di un camion trovato nel parcheggio del bar. Entrambi credono che quel camion appartenga all’altro, per cui viaggiano tranquilli. Quando poi la polizia li ferma per eccesso di velocità, scoprono di aver rubato il camion. Ma non è l’unico dettaglio ad insospettire i poliziotti. I due girano anche senza documenti e si convincono che fanno parte di una banda di criminali, per cui tentano di arrestarli. Rosco riesce a depistarli e, una volta rinchiusi nel camion, insieme a Doug ruba la macchina della polizia e raggiungono l’aeroporto. Vorrebbero partire per Miami, ma il volo è pieno, quindi non hanno scelta: si fingono due passeggeri, Mason e Steinberg, ignorando la loro vera identità. I due infatti sono agenti della CIA.

Nati con la camicia: il cast del film

Dopo aver analizzato la trama, vediamo invece chi fa parte del cast di Nati con la camicia. Il film, come già detto, propone come protagonisti Terence Hill e Bud Spencer. Di seguito ecco il cast completo:

Terence Hill: Roscoe Fraker/Steinberg

Bud Spencer: Doug O’Riordan/Mason

David Huddleston: Tigre

Buffy Dee: K1

Riccardo Pizzuti: Dr. Spider

Faith Minton: la fatalona

Dan Rambo: Jeremy Scott

Jody Wilson: Molly

Harold Bergman: Sam

Mal Jones: vecchio Tim

Jeff Moldovan: Charlie Chan

E chi interpreta invece alcuni personaggi secondari, come:

Raffaele Mottola: relatore CIA in videoconferenza

Alex Edlin: uomo al bar che legge il giornale

Joe Hess: camionista al bar con i baffi

Sid Raymond: il direttore del carcere

Christine Troples: giovane moglie al bar-pizzeria

Woody Woodbury: agente CIA sull’aereo

Darcy Shean: donna al ristorante

Giancarlo Bastianoni: sicario di K1

Susan Teesdale: barista

Dan Fitzgerald: portiere dell’albergo

Al Nestor: venditore di hamburger

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming Nati con la camicia? Il film, come già anticipato, va in onda in prima serata sabato 3 giugno 2023, alle ore 21:25 su Rete 4. Per seguire la pellicola in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 4 del telecomando. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming dovete accedere alla piattaforma di MediasetPlay, di cui è disponibile anche l’App. In entrambi i casi è necessario registrarsi al servizio, in via gratuita.