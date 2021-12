Natale da chef: trama, cast e streaming del film

Stasera, 29 dicembre 2021, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda Natale da chef, film italiano del 2017 diretto da Neri Parenti che fa parte del filone dei cine-panettoni e prodotto dalla Mari Film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gualtiero Saporito è un grande chef, ma solo nella sua testa: con i suoi arditi mix di ingredienti cucina solo delle schifezze, ma nonostante ciò non demorde, insistendo a proporre la sua cucina in ogni occasione e ricevendo insulti e porte in faccia. La sua tenacia, un giorno, viene premiata. Infatti Furio Galli, proprietario di una famosa ditta di catering, gli offre il posto di capocuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto indetta per “sfamare” il prossimo G7. Il disegno di Furio ovviamente è losco. Per salvare la sua azienda sull’orlo della bancarotta, ha infatti promesso al suo avversario di lasciarlo vincere in cambio del ripianamento di tutti i debiti accumulati dalla ditta di Furio. Gualtiero si trova così alle prese con un aiuto cuoco affetto da ageusia, cioè l’incapacità di sentire i sapori e gli odori, un sommelier astemio, ingannato dalla giudice di cui si innamora che gli fa credere che invece il giudice sia una signora anziana, una pasticcera che esce dalle torte durante gli addii al celibato anziché prepararle.

Natale da chef: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Natale da chef, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Boldi: Gualtiero Saporito

Biagio Izzo: Tony Cacace

Dario Bandiera: Filippo Tosti

Enzo Salvi: tenente Mario Linatucci

Paolo Conticini: Felice Becco

Fabrizio Buompastore: Nicola

Rocío Muñoz Morales: Perla

Francesca Chillemi: Laura Micheletti

Barbara Foria: Beata

Maurizio Casagrande: Furio Galli

Milena Vukotic: Lina Renghi

Loredana De Nardis: Caterina

Luis Molteni: Ubaldo Cerri

Sylvia Panacione: Flavia

Rishad Noorani: Ragù

Paolo De Vita: il sudato

Jacopo Sarno: Lorenzo

Gianfranco Vissani: se stesso

Massimo De Lorenzo: Gentiletti, segretario di Galli

Armando De Razza: maestro di cerimonie

Streaming e tv

Dove vedere Natale da chef in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.