Natale a Castle Hart: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 25 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Natale a Castle Hart, film del 2021 diretto da Stefan Scaini. Nel cast Lacey Chabert, Stuart Townsend, Ali Hardiman, Aoife Spratt, Kate O’Toole, Ali White, Natalie Radmall-Quirke, Kevin McGahern. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Di nuovo single e senza lavoro poco prima di Natale, Brooke Bennett è convinta dall’irruente sorella Margot a partire per l’Irlanda per esaudire il desiderio del padre di riscoprire le loro origini. All’arrivo, Brooke conosce Aiden Hart in un pub e presto scopre che si tratta del conte di Glaslough. Tornato di recente dopo anni all’estero per il suo lavoro di architetto, Aiden non riceve un caloroso benvenuto dalla sorella Siobhan, che ha gestito il castello di famiglia e le sue difficoltà finanziarie in sua assenza. A meno di due settimane da un importante evento che si terrà nella residenza, Siobhan rimane senza la persona che avrebbe dovuto occuparsi della serata e, credendo che le sorelle Bennett siano organizzatrici di eventi alla moda a New York, decide di assumerle. Il guaio è che Margot ha portato gli Hart a credere che Brooke sia Paige Monahan, la stessa persona che li ha lasciati in asso. Mentre lavora a stretto contatto con Aiden, Brooke si innamora del conte ma sa che, una volta scoperta la sua vera identità, potrebbe perderlo per sempre.

Natale a Castle Hart: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Natale a Castle Hart, ma qual è il cast del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte al film:

Lacey Chabert

Stuart Townsend

Ali Hardiman

Aoife Spratt

Kate O’Toole

Ali White

Natalie Radmall-Quirke

Kevin McGahern

Streaming e tv

Dove vedere Natale a Castle Hart in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 25 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.