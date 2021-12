Natale a 5 stelle: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 26 dicembre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Natale a 5 stelle, film del 2018 diretto da Marco Risi. Prodotto e distribuito da Netflix, è stato distribuito in tutto il mondo il 7 dicembre 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il premier pentastellato, Franco Rispoli, un ex commercialista che ha truccato il curriculum, risponde alle continue telefonate di ”Luigi” e ”Matteo” ed è preoccupatissimo di dimostrare che non approfitta dei benefit istituzionali. In missione ufficiale a Budapest, ha una relazione extraconiugale con una parlamentare del Pd dall’accento toscano, pescata dal partito in un reality «perché era gnocca». La deputata è sposata con un leghista gelosissimo e violento che farà la sua improvvisa comparsa. La tresca rischia di venire allo scoperto a causa di un inviato de Le Iene vestito da Babbo Natale che cerca di beccarli. Il portaborse del Presidente del Consiglio, chiamato in aiuto dal premier, è un ex comunista nostalgico sempre al telefono con la madre apprensiva ma pronto a tutto, persino compiacere la moglie del suo capo, la first lady Marisa “una donnetta comune, professoressa di geografia, che non avrebbe mai immaginato di stare sotto i riflettori “che però tira fuori il mostro che ha dentro, felicissima di essere arrivata al top”.

Natale a 5 stelle: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Natale a 5 stelle, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Ghini: Presidente del Consiglio Franco Rispoli

Paola Minaccioni: Marisa Rispoli

Andrea Osvárt: Berta Molnar

Martina Stella: Deputata onorevole Giulia Rossi

Ricky Memphis: Segretario del Presidente Walter Bianchini

Biagio Izzo: Pasquale, cameriere dell’albergo

Riccardo Rossi: Mariano Tozzi, iena giornalista

Ralph Palka: direttore dell’albergo

Rocco Siffredi: se stesso

Massimo Ciavarro: Roberto, marito leghista geloso

Streaming e tv

Dove vedere Natale a 5 stelle in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.