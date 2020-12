Natale a 5 Stelle streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, venerdì 1 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Natale a 5 stelle, film del 2018 diretto da Marco Risi, prodotto e distribuito da Netflix. Dove vedere Natale a 5 stelle in diretta tv e live streaming? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda in chiaro – gratis – stasera, 1 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre).

Natale a 5 stelle streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Il cast del film

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e streaming Natale a 5 Stelle, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Ghini: Presidente del Consiglio Franco Rispoli

Paola Minaccioni: Marisa Rispoli

Andrea Osvárt: Berta Molnar

Martina Stella: Deputata onorevole Giulia Rossi

Ricky Memphis: Segretario del Presidente Walter Bianchini

Biagio Izzo: cameriere dell’albergo

Riccardo Rossi: iena giornalista

Ralph Palka: direttore dell’albergo

Rocco Siffredi: se stesso

Massimo Ciavarro: marito leghista geloso

