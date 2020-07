Nastri d’argento 2020 streaming: dove vedere la premiazione al Maxxi

Una location diversa dal solito per via della pandemia quella scelta per la cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento 2020: questa sera, 6 luglio 2020, la 74esima edizione del premio cinematografico si terrà al Museo Maxxi di Roma, ma senza red carpet e senza far salire gli artisti sul palco per la consegna del prestigioso riconoscimento. Una serata che verrà dedicata ad Ennio Morricone, il celebre compositore scomparso proprio oggi all’età di 91 anni. A condurre la serata è Anna Ferzetti. Ma dove vedere la cerimonia in diretta tv e streaming? Vediamo qui di seguito tutte le informazioni.

È possibile vedere la 74esima edizione dei Nastri d’Argento in diretta su Rai Movie a partire dalle ore 21:10. Il miglior film del 2020 per i Nastri d’Argento è stato assegnato a Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo, una grande sorpresa per quest’edizione: il film ha vinto 5 nastri su 9 candidature. Pinocchio invece si accontenta di sei Nastri, confermandosi comunque il film più votato. Pierfrancesco Favino invece per il secondo anno consecutivo vince il Nastro d’Argento come miglior attore protagonista. Ecco gli altri vincitori:

Miglior film : Favolacce, dei fratelli D’Innocenzo

: Favolacce, dei fratelli D’Innocenzo Miglior regia: Pinocchio, Matteo Garrone

Pinocchio, Matteo Garrone Miglior regista esordiente : L’immortale, Marco D’Amore

: L’immortale, Marco D’Amore Miglior attore : Pierfrancesco Favino, Hammamet

: Pierfrancesco Favino, Hammamet Miglior attrice: Jasmine Trinca, La Dea Fortuna

Jasmine Trinca, La Dea Fortuna Miglior attore non protagonista: Roberto Benigni, Pinocchio

Roberto Benigni, Pinocchio Miglior attrice non protagonista: Valeria Golino, 5 è il numero perfetto

Valeria Golino, 5 è il numero perfetto Miglior attore in una commedia: Valerio Mastandrea, Figli

Valerio Mastandrea, Figli Miglior attrice in una commedia: Paola Cortellesi, Figli

Paola Cortellesi, Figli Miglior sceneggiatura: Favolacce

Favolacce Miglior commedia: Figli, Giuseppe Bonito

Figli, Giuseppe Bonito Miglior colonna sonora: La Dea Fortuna, Pasquale Catalano

La Dea Fortuna, Pasquale Catalano Miglior canzone originale: La Dea Fortuna, Che vita Meravigliosa di Diodato

La Dea Fortuna, Che vita Meravigliosa di Diodato Miglior montaggio: Pinocchio, Marco Spoletini

Pinocchio, Marco Spoletini Miglior fotografia: Hammamet, Luan Amelio

Hammamet, Luan Amelio Miglior scenografia: Pinocchio, Dimitri Capuani

Pinocchio, Dimitri Capuani Migliori costumi: Pinocchio, Massimo Cantini Parrini

Pinocchio, Massimo Cantini Parrini Miglior sonoro: Pinocchio, Maricetta Lombardo

