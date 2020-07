Nastri d’Argento 2020, tutti i vincitori: miglior film, regista e attore

Questa sera, lunedì 6 luglio 2020, si terrà la cerimonia dei Nastri d’Argento 2020. Il celebre riconoscimento cinematografico made in Italy è giunto alla 74esima edizione e l’evento si terrà al Museo MAXXI a Roma, così come sarà trasmesso in diretta su Rai Movie a partire dalle ore 21:10. La serata, inoltre, è dedicata ad Ennio Morricone, il celebre maestro e compositore di capolavori assoluti che è venuto a mancare proprio questa mattina. Ma chi ha vinto i Nastri d’Argento quest’anno? In gara c’erano nomi importanti e film con tantissime candidature: è il caso di Pinocchio di Matteo Garrone, con ben nove candidature, esattamente come Favolacce dei fratelli D’Innocenzo. Vediamo chi ha vinto.

Nastri d’Argento 2020, i vincitori della 74esima edizione

Il miglior film del 2020 per i Nastri d’Argento è stato assegnato a Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo, una grande sorpresa per quest’edizione: il film ha vinto 5 nastri su 9 candidature. Pinocchio invece si accontenta di sei Nastri, confermandosi comunque il film più votato. Pierfrancesco Favino invece per il secondo anno consecutivo vince il Nastro d’Argento come miglior attore protagonista. Vediamo di seguito tutti i vincitori:

Miglior film : Favolacce, dei fratelli D’Innocenzo

: Favolacce, dei fratelli D’Innocenzo Miglior regia: Pinocchio, Matteo Garrone

Pinocchio, Matteo Garrone Miglior regista esordiente : L’immortale, Marco D’Amore

: L’immortale, Marco D’Amore Miglior attore : Pierfrancesco Favino, Hammamet

: Pierfrancesco Favino, Hammamet Miglior attrice: Jasmine Trinca, La Dea Fortuna

Jasmine Trinca, La Dea Fortuna Miglior attore non protagonista: Roberto Benigni, Pinocchio

Roberto Benigni, Pinocchio Miglior attrice non protagonista: Valeria Golino, 5 è il numero perfetto

Valeria Golino, 5 è il numero perfetto Miglior attore in una commedia: Valerio Mastandrea, Figli

Valerio Mastandrea, Figli Miglior attrice in una commedia: Paola Cortellesi, Figli

Paola Cortellesi, Figli Miglior sceneggiatura: Favolacce

Favolacce Miglior commedia: Figli, Giuseppe Bonito

Figli, Giuseppe Bonito Miglior colonna sonora: La Dea Fortuna, Pasquale Catalano

La Dea Fortuna, Pasquale Catalano Miglior canzone originale: La Dea Fortuna, Che vita Meravigliosa di Diodato

La Dea Fortuna, Che vita Meravigliosa di Diodato Miglior montaggio: Pinocchio, Marco Spoletini

Pinocchio, Marco Spoletini Miglior fotografia: Hammamet, Luan Amelio

Hammamet, Luan Amelio Miglior scenografia: Pinocchio, Dimitri Capuani

Pinocchio, Dimitri Capuani Migliori costumi: Pinocchio, Massimo Cantini Parrini

Pinocchio, Massimo Cantini Parrini Miglior sonoro: Pinocchio, Maricetta Lombardo

Oltre alle candidature, è bene sottolineare che sono già stati annunciati due Nastri assegnati: il Nastro dell’anno a Giorgio Diritti e il film Volevo nascondermi e il Nastro alla carriera a Toni Servillo. Verranno inoltre annunciati il Nastro europeo e il Nastro della legalità, il premio SIAE per la sceneggiatura e il Nuovoimaie destinato ai doppiatori professionisti, poi i Premi Biraghi e il Bonacchi per giovani attori e attrici.

