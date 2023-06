Chi è Nancy Maamary, la moglie di Danny Quinn ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Nancy Maamary, la moglie di Danny Quinn ospite a Oggi è un altro giorno? L’attore è sposato dal 2016 con Nancy Maamary. L’uomo è diventato per la prima volta papà all’età di 53 anni. La sua splendida moglie ha infatti alla luce una bimba di nome Luna.

La donna è un’aristocratica di una famiglia libanese che è imparentata con i reali sauditi. La sorella della donna è la nuova del re dell’Arabia Saudita. “Mia moglie, Nancy Maamari, è libanese, conduceva un programma a Beirut. L’ho conosciuta in Sardegna”. Altri figli? “No, grazie al cielo! È già tanto se ne ho avuto una”.

Il matrimonio si è tenuto a Verona nella Villa Mosconi-Bertani, ad Arbizzano di Negrar. La scelta di Verona sarebbe stata di Danny Quinn, legato alla città scaligera per la storia della propria famiglia. Ma è stata soprattutto la sposa a occuparsi dei preparativi. Un mese prima delle nozze è arrivata sulle sponde del Garda e, assieme a un’amica, ha visitato le più suggestive ville della provincia. Gli eleganti spazi affrescati delle sale interne, l’ambiente naturale del parco, il laghetto vicino alla tenuta: quando Nancy Maamary è arrivata a Villa Mosconi-Bertani, una villa veneta neoclassica risalente al Settecento, è stato amore a prima vista. Alcuni giorni dopo, la futura sposa è tornata a casa e, su un aereo privato, è ripartita alla volta di Negrar con la madre che, dopo aver fatto un sopralluogo alla villa, ha approvato la scelta della figlia.

Nessun particolare è stato lasciato al caso. Nancy Maamary, la moglie di Danny Quinn, per essere perfetta, ha scelto di affidare il compito di coordinare parrucchiere e truccatore allo stylist ufficiale di Christian Dior, volato appositamente da Parigi per l’occasione. Lo stile, molto classico: il vestito era bianco e semplice, con un lungo fiocco posteriore, i capelli raccolti in uno chignon basso, e una coroncina di fiori bianchi come ornamento.

Tra gli invitati otto principi sauditi e alcuni membri della famiglia reale del Belgio, arrivati a Verona da Riyad e Londra con quattro grandi jet privati, assieme a 25 persone della scorta. Misure di sicurezza che si sono rese necessarie, in quanto la sorella della sposa è sposata con il figlio del re dell’Arabia Saudita, nonché erede al trono, dunque futuro re.

La cerimonia, che si è svolta con rito civile, è stata celebrata dal sindaco di Negrar, Roberto Grison, sull’isoletta del romantico parco settecentesco della villa, chiamato “Parco Dei Poeti”.

Prima di sposare Nancy Maamary, Danny Quinn è stato sposato con Lauren Michael Holly (Bristol, 28 ottobre 1963), un’attrice statunitense con cittadinanza canadese. I due sono stati sposati dal 1991 al 1993. Nel 1996 la donna ha poi sposato Jim Carrey, ma il matrimonio è durato meno di un anno.