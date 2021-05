Name That Tune – Indovina La Canzone finale: anticipazioni, squadre e ospiti ultima puntata 12 maggio

Name That Tune Indovina La Canzone – la trasmissione di Tv8 condotta da Enrico Papi che vede due squadre contrapporsi in un avvincente game show musicale – arriva alla finale. Il programma, dopo il successo della prima edizione, è tornato con nuove puntate. A sfidarsi in questa finale una squadra composta interamente da donne, e una con soli uomini, tutti volti noti appartenenti al mondo della musica, ma anche dello spettacolo e dello sport. Di seguito le anticipazioni, le squadre e gli ospiti della finale di stasera, 12 maggio 2021.

Anticipazioni e ospiti: le squadre della finale

La finale della seconda edizione di Name That Tune va in onda oggi, 12 maggio 2021, in prima visione su Tv8 dalle 21.30. Come detto la novità assoluta di questa edizione è la sfida tra una squadra composta interamente da donne, e una con soli uomini, tutti volti noti appartenenti al mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.

La squadra delle donne, composta da Cristina D’Avena, Donatella Rettore, Enrica Guidi e Paola Barale, campione in carica, punta a conquistare il successo finale di questa edizione. Per farlo, però, deve difendersi dall’assalto del team degli uomini con Gué Pequeno, Gaudiano, Morgan e Guido Meda.

La contesa si apre come sempre con Playlist, manche in cui i concorrenti devono indovinare il titolo dei brani a tema intonati dall’orchestra, anticipando gli avversari per guadagnare così il primo jolly. Durante il secondo gioco Cuffie, Gaudiano, prima, Paola Barale e Donatella Rettore, dopo, devono invece far indovinare ai compagni di squadra il maggior numero di canzoni mimate. Successivamente le due squadre devono capire l’identità dei Cantanti Misteriosi, basandosi su pochi indizi e sulle sagome celate dietro uno schermo.

Il momento da sempre più esilarante di Name That Tune, il Lip Sync Duel, anche in finale non delude le aspettative. La squadra femminile al gran completo si esibisce sulle note di “Wannabe”, grande successo delle Spice Girls, mentre Morgan interpreta “Splendido Splendente”, hit della sua “avversaria” Donatella Rettore. Durante la successiva manche Senza Parole, le due squadre gareggiano per indovinare il titolo dei brani, ascoltandone solamente la base strumentale.

La gara prosegue con La canzone sbagliata: Enrico Papi si mette in gioco personalmente, prima nei panni di Orietta Berti per intonare “Finché la Barca Va”, poi in quelli di Gianna Nannini per cantare “Bello e Impossibile”, e infine si esibisce nel tormentone “Ostia Lido” travestito da J-Ax. Nel penultimo gioco, l’Asta Musicale, i due team si sfidano per indovinare le canzoni, facendo affidamento su poche note e un indizio sibillino fornito da Enrico Papi.

Ma la vittoria finale nella sfida a suon di note musicali si decide durante l’iconico Sette per Trenta, quando Cristina D’Avena e Morgan, in rappresentanza delle due squadre, si sfidano in un avvincente testa a testa, in cui hanno 30 secondi per fornire il titolo esatto di sette canzoni, potendo contare sui jolly conquistati nelle manche precedenti. Quale squadra vincerà la seconda edizione di Name That Tune? Lo scopriremo durante la finale di stasera, mercoledì 12 maggio 2021, alle 21.30 su Tv8.

Streaming e tv

Il game show musicale Name That Tune – Indovina La Canzone va in onda oggi, 12 maggio 2021, alle ore 21,30 su Tv8 con la finale della seconda edizione. Sarà possibile seguirlo anche via streaming tramite il sito del canale.