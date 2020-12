Chi è NAIP (Michelangelo Mercuri), finalista di X Factor 2020

NAIP, pseudonimo di Michelangelo Mercuri, è uno dei finalisti di X Factor 2020. Una sconfitta vinta da parte del suo giudice Mika, considerando il carattere eclettico ed estroso del giovane cantautore calabrese, il cui nome d’arte sta per Nessun artista in particolare. Si gioca la vittoria del talent di Sky nella finale di stasera, 10 dicembre, insieme a Blind, Casadilego e i Little pieces of marmelade. Ma chi è NAIP, finalista di X Factor 2020? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2020

Classe 1991, Michelangelo Mercuri, in arte NAIP, ha 29 anni ed è nato a Lamezia Terme, in Calabria, anche se vive da tanti anni a Bologna. Il suo acronimo sta per Nessun artista in particolare. A X Factor 2020 ha conquistato tutti i giudici e il pubblico con il suo modo particolarissimo di cantare, fatto di ironia nei testi e sperimentazioni musicali al limite dell’avanguardia. Già alle audizioni ha colpito con il suo inedito Attenti al loop. “Sai cosa mi è piaciuto? Che io posso apprezzare la verità assurda di questo testo. Però anche mio nipote di 6 anni sarebbe ossessionato con te”, ha dichiarato Mika, poi diventato suo giudice, dopo la prima esibizione di NAIP. Anche Manuel Agnelli è rimasto molto colpito: “Tutte le cose confluiscono, il talento performativo, l’idea di identità, la consapevolezza di ciò che vuole essere”.

Sul suo nome d’arte, il finalista di X Factor 2020 ha dichiarato: “L’ho scelto perché mi piace sia a livello estetico che concettuale. Oggi questo significato è amplificato dalla sovrapproduzione artistica che viviamo continuamente, essere particolari è difficile. Ho iniziato a iniziare musica da grande, avevo 16 anni, fino a 15 volevo fare il calciatore. Ci tengo a non etichettarmi come artista, ho delle percezioni ma non voglio razionalizzarle. Ho ascoltato di tutto, da De Andrè a Eminem, e anche oggi è lo stesso. Non mi piacciono solo il raggaeton e la polka. Quando sono stato scelto dal mio giudice sono stato felicissimo. Avere un parere esterno, soprattutto da una personalità alta della musica, fa piacere”. Molto attivo sui social, NAIP è seguito su Instagram da oltre 87mila persone.

Potrebbero interessarti X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della finale del 10 dicembre Wonder: la malattia del bambino protagonista Wonder: il cast del film con Julia Roberts e Owen Wilson