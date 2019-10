Nadia Toffa: Le Iene Golia, Viviani e Roma commossi in studio

Nuovo emozionante ricordo di Nadia Toffa nella puntata di ieri de Le Iene. In studio i conduttori Filippo Roma, Matteo Viviani e Filippo Roma hanno omaggiato la loro collega, scomparsa il 13 agosto ad appena 40 anni a seguito di un tumore.

Nella prima puntata della nuova edizione de Le Iene abbiamo assistito ad un emozionante video che la stessa Nadia Toffa ha voluto registrare nello scorso dicembre, una sorta di video-testamento per salutare amici e fan, consapevole che la malattia le avrebbe concesso pochi mesi di vita. In più in studio sono intervenuti 100 Iene, che hanno vestito i panni della storica trasmissione di Italia 1 in tutti questi anni.

Per questo anche i tre conduttori della puntata di ieri a inizio puntata hanno voluto ricordare Nadia Toffa, mostrandosi notevolmente commossi. A parlare è per primo Matteo Viviani, che spesso ha presentato la trasmissione con la collega bresciana: “È difficile iniziare senza pensare costantemente alla persona che durante gli ultimi anni ci è stata accanto.

Questo per farvi rendere conto che per noi questa serata non sarà affatto facile, probabilmente è passato troppo poco tempo; dobbiamo metabolizzare quello che è accaduto, tant’è che l’atmosfera qui in studio… è come se Nadia fosse ancora qui”.

A stare molto vicino a Nadia Toffa è stato sicuramente Giulio Golia, ieri emozionato fino alle lacrime: “Non era solo la puntata, la diretta – ha spiegato – ma tutta una serie di piccole cose che abbiamo condiviso insieme, anche un semplice trancio di pizza a fine puntata. Si legge – ha così proseguito confermando di essere molto emozionato – anche dal mio tono l’emozione, e quest’emozione ce la porteremo per un bel po’ di tempo. Con Nadia abbiamo condiviso un pezzo di vita, non abbiamo perso solo una grande professionista, una grande amica, una sorella”.

Infine il ricordo di Filippo Roma: “Nadia è un’amica. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerla, di viverla ma la cosa incredibile è che il nostro dolore è il vostro dolore. Ci mandate centinaia di mail, post, regali. Vi assicuro che in un momento così difficile questa cosa ci rende meno tristi”.

Qui il video con la puntata de Le Iene di ieri 10 ottobre 2019.