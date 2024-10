Perché Myrta Merlino non conduce Pomeriggio Cinque oggi: il motivo dell’assenza, quando torna

Perché Myrta Merlino non conduce oggi Pomeriggio Cinque, 25 ottobre 2024? La nota conduttrice è oggi assente nel programma del pomeriggio di Canale 5 per un “impegno personale”, come ha lei stessa annunciato. Alla fine della puntata di ieri (24 ottobre), Myrta Merlino ha augurato un buon weekend ai telespettatori spiegando loro che oggi, venerdì 25 ottobre, non sarà presente in studio. Non sarà quindi lei a condurre la puntata in questo ultimo venerdì di ottobre.

“Amici miei domani non ci sarò per un impegno personale”, ha detto ieri la giornalista. “Ci vediamo come sempre lunedì, buon weekend a tutti voi. Mi mancherete”, ha aggiunto Myrta Merlino.

Chi conduce al suo posto

Oggi a condurre Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino c’è la giornalista Simona Branchetti, volto noto del Tg5 e dell’informazione di Canale 5, che ha già condotto il programma nella sua versione estiva.