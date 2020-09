Myriam Catania, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Myriam Catania è una concorrente del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Quest’anno i concorrenti in gara sono venti, tra cui l’attrice ed ex moglie di Luca Argentero. Ma chi è Myriam Catania, concorrente del Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme.

Chi è Myriam Catania del Grande Fratello Vip 2020

Classe 1972, la concorrente del Grande Fratello Vip è figlia di Rossella Izzo, sorella di Simona Izzo. Sin da piccola Myriam dimostra di avere un grande talento per la recitazione e il doppiaggio. Inizia recitando in alcune opere girate dalla madre, come Caro maestro e Una donna per amico. Ha prestato la sua voce a personaggi molto celebri come Jessica Alba in Le avventure di Flipper e Dark Angel, Keira Knightley nelle pellicole I pirati dei Caraibi e The Imitation Game (per il quale ha vinto nel 2015 il Leggio d’oro), oltre che Alexis Bledel in Una mamma per amica. Ha dimostrato di avere grandi doti anche da attrice, partecipando a fiction come Carabinieri, Provaci ancora prof! e in film come Lasciami per sempre e C’è chi dice no, dove ha recitato in coppia con quello che all’epoca era ancora suo marito, Luca Argentero.

La vita privata di Myriam Catania è spesso finita al centro delle attenzioni degli appassionati di gossip. La relazione con Luca Argentero finisce nel 2016, dopo un periodo piuttosto travagliato durante il quale i due erano anche stati più volte paparazzati in accesi confronti per strada. Una storia durata ben 12 anni, durante la quale i due non hanno avuto figli. Ad oggi i due dicono di essere in buoni rapporti. Al momento la concorrente del Gf Vip è legata a Quentin Kammermann, pubblicitario francese. I due si sarebbero conosciuti sull’isola di Ibiza, in un momento molto delicato per loro poiché entrambi stavano uscendo da relazioni lunghe e molto importanti. Nel maggio del 2017 Myriam ha dato anche alla luce il suo primo figlio, Jaques. Myriam Catania non ha un profilo Instagram ufficiale.

Potrebbero interessarti Chi è Carolina Rey, la concorrente di Tale e Quale Show 2020 Chi è Luca Ward, il concorrente di Tale e Quale Show 2020 Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti che entrano oggi nella Casa, il cast completo