Mother’s Day: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 7 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Mother’s Day, film del 2016 diretto da Garry Marshall con Jennifer Aniston, Julia Roberts e Kate Hudson. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quattro differenti figure femminili e una maschile si intrecciano nella settimana prima del giorno della festa della mamma: Sandy, madre divorziata di due figli maschi, Jesse e sua sorella Gabi, entrambe con un segreto verso i loro genitori piuttosto bigotti (la prima è sposata con un indiano e ha avuto un figlio mulatto con lui e la seconda è legata ad una donna da molti anni e insieme hanno avuto un figlio), Miranda, famosa scrittrice che ritrova sua figlia, che aveva dato in adozione per avere una carriera, e Bradley, padre vedovo di due figlie femmine.

Mother’s Day: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mother’s Day, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Aniston: Sandy Newhouse

Julia Roberts: Miranda Collins

Kate Hudson: Jesse

Jason Sudeikis: Bradley Barton

Timothy Olyphant: Henry

Britt Robertson: Kristin

Héctor Elizondo: Ramon Navarro/Lance Wallace

Sarah Chalke: Gabi

Loni Love: Kimberly

Jack Whitehall: Zack

Margo Martindale: Flo

Robert Pine: Earl

Shay Mitchell: Tina

Aasif Mandvi: Russell

Jon Lovitz: Wally Burn

Lucy Walsh: Jody

Grayson Russell: Tommy

Matthew Walker: Randy

Lisa Roberts Gillan: Betty

Kate Linder: Gigi

Jennifer Garner: Dana Barton

Streaming e tv

Dove vedere Mother’s Day in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.