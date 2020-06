MotherFatherSon, le anticipazioni del terzo episodio in onda stasera

Questa sera su Sky torna una nuova miniserie, MotherFatherSon, che vede protagonista per la prima volta sul piccolo schermo Richard Gere. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2019 sul canale inglese della BBC, mentre in Italia è stato portato su Sky Atlantic, a partire da lunedì 8 giugno 2020, dalle ore 21:15. Le puntate, otto in totale, saranno trasmesse a gruppi di due per quattro settimane. Ma di cosa parla la terza puntata, in onda questa sera? Vediamo le anticipazioni.

Secondo le anticipazioni di questa sera, nella puntata vedremo Max arrivare a casa di Kathryn, dove lo aspettano la sua ex moglie, il figlio e un ritorno al passato. Caden scopre infatti che suo padre l’ha tenuto sotto osservazione, facendolo spiare. Kathryn scopre che l’ex marito, cresciuto con un padre ancor più pesante di lui, l’ha allontanata volutamente vent’anni prima per poter impartire a Caden delle terribili lezioni di vita che l’avrebbero dovuto rendere un superuomo e che invece l’hanno soltanto danneggiato. Max tiene molto ai suoi segreti, se qualcuno venisse a galla ne risentirebbe la sua reputazione e teme l’attacco di Caden e dell’ex moglie, più uniti che mai.

Nell’episodio sei invece di MotherFatherSon, Kathryn contatta Maggie e Nick: suo figlio parlerà. Max invece ha deciso di sostenere Angela Howard alle elezioni e lancerà un attacco senza scrupoli al Primo Ministro Zakari, pubblicando sul giornale una storia che riguarda suo figlio e che potrebbe compromettere le elezioni. Caden invece scopre il motivo per cui Orla si trova ricoverata presso quel centro di riabilitazione. La campagna elettorale della Howard procede a gonfie vele, ma Lauren sa benissimo che le apparenze ingannano e c’è poco da fidarsi. Scott invece va a trovare sua madre.

