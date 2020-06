MotherFatherSon, le anticipazioni del secondo episodio in onda stasera

Questa sera su Sky torna una nuova miniserie, MotherFatherSon, che vede protagonista per la prima volta sul piccolo schermo Richard Gere. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2019 sul canale inglese della BBC, mentre in Italia è stato portato su Sky Atlantic, a partire da lunedì 8 giugno 2020, dalle ore 21:15. Le puntate, otto in totale, saranno trasmesse a gruppi di due per quattro settimane. Ma di cosa parla la seconda puntata, in onda questa sera? Vediamo le anticipazioni.

In questo secondo episodio che va in onda stasera (composto da due puntate), vediamo Caden pronto ad essere trasferito in una clinica militare specializzata nel recupero di soldati feriti in missione, nella speranza che riesca a rimettersi. I danni subiti sono ben evidenti, non solo a livello fisico. Kathryn allora decide di dedicarsi al figlio anima e corpo, intenzionata a rimediare anche aglin errori del passato, durante il periodo di divorzio da Max e la scelta di abbandonarlo. Caden comincia dunque una lenta riabilitazione con il morale a terra, finché non conosce Orla, un’altra ospite del centro, un’agente dell’intelligence con una ferita interiore, molto profonda. Maggie e Nick nel frattempo continuano la loro indagine e il cerchio inizia a restringersi attorno al The National Reporter, soprattutto riguardo la gestione dei Finch. Le elezioni sono sempre più vicine, ma chi avrà il supporto di Max, il Primo Ministro oppure la new entry Angela Howard?

Il secondo episodio della serata di MoterhFatherSon invece vede Caden, ormai senza prospettive di carriera e senza l’appoggio del padre, che inizia a cadere in depressione. Grazie a Orla però riuscirà a recuperare la voglia di vivere. Kathryn, sempre più preoccupata per suo figlio, allora va a cercare Scott. Max, pronto a diventare padre una seconda volta poiché la sua attuale moglie Sofia è incinta, deve decidere quale candidato politico sostenere. Lauren è preoccupata intanto, Angela Howard non è solo determinata, ma una macchina da guerra e non ha intenzione di fermarsi davanti a niente. Caden invece parla con sua madre e si lascerà scappare dettagli inquietanti e terribili di azioni compiute alla guida del The National Reporter. I sospetti di Nick e Maggie trovano quindi conferme.

