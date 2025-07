Morto per un dollaro: trama, cast e streaming del film

Morto per un dollaro è un film del 2022 in onda in prima visione su Rete 4 questa sera, martedì 29 luglio 2025, alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola western molto avvincente scritta e diretta da Walter Hill. Ma vediamo la trama e il cast.

Trama

Chihuahua, 1897. Il cacciatore di taglie Max Borlund viene ingaggiato per trovare Rachel Kidd, la moglie dell’imprenditore Nathan Kidd. Tutti credono che la donna sia stata rapita da Elijah Jones, un disertore afroamericano, e che sia tenuta in ostaggio in Messico. Tuttavia, le ricerche di Max lo portano a scoprire che Rachel è fuggita volontariamente dal marito violento per stare con Elijah, di cui è innamorata. Sulle tracce di Max, intanto, si è messo Joe Cribbens, un fuorilegge che il cacciatore di taglie aveva consegnato alla giustizia anni prima.

Morto per un dollaro: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Troviamo attori molto noti come Christoph Waltz e Willem Dafoe. Ma vediamo il cast completo.

Christoph Waltz: Max Borlund

Willem Dafoe: Joe Cribbens

Rachel Brosnahan: Rachel Kidd

Warren Burke: sergente Alonzo Poe

Brandon Scott: Elijah Jones

Hamish Linklater: Martin Kidd

Luis Chavez: Esteban Romero

Guy Burnet: English Bill

Fidel Gomez: capitano Aragon

Benjamin Bratt: Tiberio Vargas

Streaming e tv

Dove vedere Morto per un dollaro in tv e streaming? Appuntamento su Rete 4 questa sera, 28 luglio 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.