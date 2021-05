Mortal Kombat: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 30 maggio 2021, su Sky Cinema Uno dalle 21.15 va in onda Mortal Kombat, pellicola del 2021 diretta da Simon McQuoid, alla sua opera prima. Il film è basato sull’omonimo franchise di videogiochi creato da Ed Boon e John Tobias, ed è un reboot della serie cinematografica di Mortal Kombat. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio su qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Mortal Kombat.

Trama

Il film è ambientato a Earthrealm, ovvero il regno della Terra, e racconta la storia di Cole Young (Lewis Tan), campione di MMA, perseguitato dai Cryomancer e da Sub Zero (Joe Taslim), il miglior guerriero dell’impero. In verità, la ragione si nasconde nella sua eredità, che Young ignora, e su quel marchio del drago che l’uomo ha sin dalla nascita. Inoltre, è proprio l’Imperatore dell’Outworld, Shang Tsung (Chin Han), a volerlo morto ed è per questo che Cole, preoccupato che possa accadere qualcosa di terribile alla sua famiglia, decide di mettersi in viaggio alla ricerca di Jax (Mehcad Brooks), Maggiore delle Forze Speciali, nata anche lei con il marchio.

Successivamente Cole si rea nel tempio dedicato a Lord Raiden, un antico Dio che protegge Earthrealm, sotto cui si rifugiano tutti coloro che hanno sulla pelle il marchio del drago. Qui l’uomo fa la conoscenza di Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang), Kano (Josh Lawson), guerrieri esperti che si allenano nel tempio e con cui Cole inizia a esercitarsi per combattere contro l’Outworld così da salvare la sua famiglia. Ma riuscirà a liberare il suo arcana, il grande potere celato nella sua anima?

Mortal Kombat: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mortal Kombat, ma qual è il cast del film? Tra gli attori protagonisti troviamo Mehcad Brooks, Jessica McNamee, Lewis Tan, Ludi Lin, Hiroyuki Sanada, Chin Han, Tadanobu Asano, Josh Lawson, Max Huang, Joe Taslim e Elissa Cadwell. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Lewis Tan: Cole Young

Jessica McNamee: Sonya Blade

Josh Lawson: Kano

Tadanobu Asano: Raiden

Mehcad Brooks: Jackson “Jax” Briggs

Ludi Lin: Liu Kang

Chin Han: Shang Tsung

Joe Taslim: Bi-Han / Sub-Zero

Hiroyuki Sanada: Hanzo Hasashi / Scorpion

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano del film Mortal Kombat, pellicola del 2021 basata sull’omonimo videogioco e in onda stasera – 30 maggio – su Sky Cinema 1.

Streaming e tv

Dove vedere Mortal Kombat in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 30 maggio 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.