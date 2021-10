Morrison: trama, cast, trailer e streaming del film diretto da Federico Zampaglione su Sky Cinema

Questa sera, domenica 20 ottobre 2021, su Sky Cinema Uno in prima serata dalle 21.15 va in onda il film Morrison, pellicola del 2021 diretta da Federico Zampaglione, con Lorenzo Zurzolo e Giovanni Calcagno. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Morrison? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film diretto da Federico Zampaglione, segue la storia di Lodo (Lorenzo Zurzolo), giovane artista sognatore, e Libero Ferri (Giovanni Calcagno), ex rockstar in crisi. Due generazioni diverse unite dalla passione per la musica. Lodo non ha un buon rapporto con suo padre e cerca l’amore dell’attrice Giulia (Carlotta Antonelli), la sua coinquilina per la quale ha una grande cotta, nonostante lei sia impegnata con il suo agente, un uomo già sposato.

Lodo fa parte dei MOB, una band indie che si esibisce in un noto locale romano, il Morrison, sito sul lungotevere e noto da decenni per dare spazio all’ambiente underground della Capitale. Il ragazzo è molto bravo e portato per la musica, ma la sua timidezza e l’ansia da prestazione non gli permettono di dare il meglio nei live, infatti non appena sale sul palco inizia a tremare.

Un giorno Lodo incontra per caso Libero, ex rockstar che sta attraversando un momento difficile della sua carriera. Un tempo l’uomo era un cantautore affermato, ma ora è chiuso in se stesso e in attesa del grande rilancio. Libero vive isolato da tutti nella sua bella villa fuori dalla città, ha un blocco dell’artista che non gli permette di comporre e trascura anche l’unica persona che ancora crede in lui, sua moglie Luna (Giglia Marra). Lodo e Libero diventeranno presto amici, due musicisti diversi con modi diversi d’intendere la vita. Il loro sarà un rapporto di continui confronti e rappresenterà per entrambi la spinta per andare avanti.

Morrison: il cast del film

Protagonisti del film Morrison, diretto da Federico Zampaglione, gli attori Lorenzo Zurzolo, Giovanni Calcagno, Carlotta Antonelli, Giglia Marra, Riccardo De Filippis, Adamo Dionisi. Ecco tutti i protagonisti e i relativi personaggi interpretati.

Lorenzo Zurzolo: Lodo

Giovanni Calcagno: Libero Ferri

Carlotta Antonelli: Giulia

Giglia Marra: Luna

Riccardo De Filippis: Franco

Adamo Dionisi: Boss

Emanuele Bosi: Pierpaolo

Daniele Rienzo: Zed

Gabriele Sorrentino: Attilo / Attila

Valentino Campitelli: Ciccio

Stefano Ambrogi: Rocco

Trailer

Abbiamo visto la trama e il cast del film Morrison, vediamo ora il trailer ufficiale.

Streaming e tv

Dove vedere Morrison in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 ottobre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW. Il film di Federico Zampaglione è disponibile anche su Amazon Prime Video.