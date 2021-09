Morgane – Detective geniale streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, martedì 21 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di “Morgane – Detective geniale” (titolo originale: Vents d’ouest), serie tv diretta da Vincente Jamain con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. Dove vedere Morgane – Detective geniale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) stasera – martedì 21 settembre 2021 – alle ore 21,25.

Morgane – Detective geniale streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla in streaming live (e on demand) su RaiPlay.it, la piattaforma della tv di Stato che permette di vedere e rivedere i vari programmi da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Morgane – Detective geniale in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (in totale otto episodi). La prima martedì 14 settembre 2021; l’ultima martedì 5 ottobre 2021. La durata di ogni singolo episodio è di circa 50 minuti. Ma vediamo insieme la programmazione (attenzione: potrebbero esserci modifiche) di Rai 1 per la serie tv: