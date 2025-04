Morgane – Detective geniale 4: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, martedì 1 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Morgane – Detective geniale 4, la quarta stagione della serie tv franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio di questa sera Morgane è convinta che dietro ci sia la mano di un assassino seriale. Contemporaneamente, la relazione tra Gilles e Afida assume un sorprendente e imprevisto sviluppo… Nel secondo episodio di stasera Karadec riceve l’incarico di indagare sulla sparizione di una donna, Emma Perrin. Con l’assistenza di Morgane, e grazie a un lampo di genio da parte sua, si avventurano su una traccia che sembra uscita da un romanzo di fantascienza. Nel corso dell’indagine, Morgane ha anche l’occasione di incontrare i genitori dell’ispettore, aggiungendo un ulteriore tassello personale al mistero in corso.

Morgane – Detective geniale 4: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Morgane – Detective geniale 4, ma qual è il cast completo della quarta stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Mullier

Clotilde Hesme: Roxane Ascher

Jérémy Lewin: Timothée Guichard

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata di Morgane – Detective geniale 4 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.