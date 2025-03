Morgane – Detective geniale 4: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 25 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Morgane – Detective geniale 4, la quarta stagione della serie tv franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio di questa puntata la protagonista, tentennante, verrà spronata dai suoi figli a trovare con maggiore determinazione il vero padre del bambino che aspetta. Non solo dubbi ma anche paure da parte della donna ma la verità è necessaria non solo per lei. Nel frattempo, una nuova indagine attira l’attenzione della protagonista. Si tratta di un omicidio illustre, quello di Antonie Broussine, firma importante nel merito di romanzi che uniscono mistero e gusto per il giallo. L’uomo viene trovato senza vita nella sua abitazione e inizialmente la tesi dominante sarà quella del suicidio. Molto presto i collaboratori della protagonista si renderanno però conto di come la realtà possa essere ben diversa dalle percezioni iniziali. E’ proprio Morgane ad avere un’intuizione; l’indiziata principale è Marie Besnard ma c’è un problema: la donna è già in prigione.

Nel secondo episodio della serata un nuovo caso viene sottoposto alla protagonista. Un imprenditore, segretamente hacker ed esperto di informatica, viene trovato senza vita all’interno della sua azienda. L’effetto della vicenda sarà però imprevisto: c’è un collegamento con il caso di Karadec; di certo Morgane non prenderà benissimo l’idea di accostarsi nuovamente all’uomo seppur per chiudere due casi particolarmente ostici.

Morgane – Detective geniale 4: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Morgane – Detective geniale 4, ma qual è il cast completo della quarta stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Mullier

Clotilde Hesme: Roxane Ascher

Jérémy Lewin: Timothée Guichard

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di Morgane – Detective geniale 4 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.