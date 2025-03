Morgane – Detective geniale 4: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 18 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Morgane – Detective geniale 4, la quarta stagione della serie tv franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La “detective per passione” sarà alle prese con un grande enigma: quello sull’identità del padre del bambino che porta in grembo. Morgane nelle scorse puntate si è innamorata di Adam Karadec, l’ispettore col quale lavora alla maggior parte dei casi. La loro è stata una storia tormentata, ed è per questo che nella scorsa stagione lei ha trovato conforto tra le braccia di un altro collega, l’impacciato Timothée Guichard. C’è poi anche il fascinoso David Diallo, un uomo con cui Morgane ha vissuto una notte di passione. Uno di questi tre uomini è il padre del bambino di Morgane, che affronta la nuova maternità cercando di conciliarla col lavoro e con la sua vita familiare, che include i figli Théa e Eliott.

Morgane – Detective geniale 4: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Morgane – Detective geniale 4, ma qual è il cast completo della quarta stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Mullier

Clotilde Hesme: Roxane Ascher

Jérémy Lewin: Timothée Guichard

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di Morgane – Detective geniale 4 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.