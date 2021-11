Moonraker – Operazione spazio: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 20 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Moonraker – Operazione spazio, film del 1979 diretto da Lewis Gilbert. È la quarta pellicola dedicata a James Bond interpretata dall’attore inglese Roger Moore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

James Bond scampa all’ennesimo tentativo di omicidio da parte di un’amante pericolosa, abbandonato su un aereo privato, ingovernabile e privo di paracadute. Rientrato a Londra, deve indagare sulla sparizione di uno Space Shuttle denominato Moonraker, proprietà del miliardario Hugo Drax, sinistro presidente di una potente industria aerospaziale. Bond sventa ogni suo tentativo di eliminazione, avvalendosi di vari dispositivi e gadget, dai dardi dalla punta perforante o avvelenata all’esplosivo al plastico celato in un comune orologio da polso, a sua volta con funzione di timer. Scoprirà presto l’intento megalomane di Drax, lo sterminio dell’umanità per mezzo di un potentissimo gas nervino di origine vegetale, per creare una futura razza di individui perfetti, privi di difetto fisico, avvalendosi di giovani coppie selezionate e trasportate provvisoriamente in una stazione spaziale su delle navette Moonraker. Determinante il ritorno del killer noto come “Squalo” (Jaws), un gigante dalla dentiera d’acciaio, già visto nel precedente La spia che mi amava.

Moonraker – Operazione spazio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Moonraker – Operazione spazio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Roger Moore: James Bond

Lois Chiles: Dr. Holly Goodhead

Michael Lonsdale: Hugo Drax

Richard Kiel: Squalo

Corinne Cléry: Corinne Dufour

Bernard Lee: M

Emily Bolton: Manuela, agente di Rio

Geoffrey Keen: Sir Frederick Gray, ministro della difesa

Blanche Ravalec: Dolly (ragazza di Squalo)

Irka Bochenko: segretaria alla vetreria Venini

Beatrice Libert: mademoiselle Deladier, ragazza di Drax.

Newton Anderson: Samuel, killer della teleferica

Guy Di Rigo: uomo sull’ambulanza

Jean Pierre Castaldi: killer sul jet privato

Desmond Llewelyn: Q

Toshirō Suga: Chang

Lois Maxwell: Miss Moneypenny

Arthur Howard: Cavendish, maggiordomo di Drax

Leila Shenna: hostess jet privato

Anne Lonnberg: guida turistica al museo Venini.

Chris Dillinger: tecnico della base spaziale di Drax

Kim Fortune: Ufficiale della R.A.F.

Walter Gotell: generale Gogol

Brian Keith: capitano dello Shuttle

Streaming e tv

Dove vedere Moonraker – Operazione spazio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 20 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.