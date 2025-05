Money Road: il nuovo show su Sky con Fabio Caressa. Come funziona, meccanismo, concorrenti, location, montepremi, quante puntate, canale, streaming

Money Road è il nuovo show ricco di avventura e adrenalina in onda su Sky e Tv8 da giovedì 29 maggio 2025 con la conduzione di Fabio Caressa, amatissimo volto Sky, qui al suo esordio assoluto nella conduzione di un programma di intrattenimento. Lo show è il primo adattamento italiano del format internazionale “Tempting Fortune” – premiato tra i migliori titoli internazionali degli ultimi anni, con all’attivo edizioni oltreoceano e in Europa, tra cui UK, dove si è da poco conclusa con successo la seconda stagione. Lo show Sky Original è prodotto da Blu Yazmine sarà tutti i giovedì per sei settimane su Sky e in streaming su NOW, e anche in simulcast su TV8. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Come funziona, meccanismo

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è uno strategy game e un esperimento sociale inedito. Dodici persone comuni, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale, vengono riunite nella giungla malese, un luogo remoto e selvaggio dalle condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali lontane da quelle di origine e talvolta estreme. A Fabio Caressa il compito di dirigere questo esperimento: in un contesto di rigida privazione, avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza, i partecipanti – riuniti in quella che si chiamerà “Compagnia delle Tentazioni” – dovranno affrontare un trekking in più tratte lungo 12 giorni in questa natura bellissima ma ostile e proibitiva, piena di fiumi dalle acque tempestose, insetti e sanguisughe, ricchissima di salite impervie.

Nel loro difficoltoso percorso, compiuto con temperature altissime e un caldo spesso intollerabile che potrebbe arrivare a 40 gradi con il 98% di umidità, dovranno cercare di rimanere uniti e soprattutto di non cedere alle tentazioni a cui verranno sottoposti. Verranno tentati con delle proposte irresistibili che potrebbero facilitare la loro sopravvivenza, ma che in realtà finiranno per intaccare il montepremi finale che alla partenza è di 300mila euro: se qualcuno dovesse cedere, le conseguenze della scelta ricadrebbero sull’intero gruppo, in quanto il premio in palio verrebbe decurtato del prezzo della tentazione.

Ciò che rimarrà del jackpot sarà l’obiettivo finale: chi nell’ultimo episodio arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile.

La Compagnia sarà costantemente messa alla prova con tentazioni di qualsiasi natura e portata che coinvolgeranno il singolo o l’intero gruppo, e talvolta potranno anche essere “segrete”. Saranno tutti questi meccanismi a generare un inevitabile conflitto tra le scelte e gli obiettivi individuali e quelli collettivi: chi penserà a se stesso e chi al bene del gruppo?

In più, nel cuore della giungla malese, durante i faticosi trekking che li attendono, i partecipanti a Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo potranno imbattersi in alcuni ospiti, protagonisti e veri e propri organizzatori delle tentazioni: troveranno il giudice di MasterChef Italia Giorgio Locatelli, Asia Argento ed Enzo Miccio.

Dirigendo questo esperimento sociale e guidando il gruppo nelle varie tratte, Fabio Caressa seguirà le azioni e le decisioni e dei partecipanti e ne raccoglierà le emozioni. Nel racconto di Fabio non ci sarà nessun giudizio, ma solo l’invito a pensare alle scelte e alle conseguenze, osservando le quali anche il pubblico sarà portato a immedesimarsi nei 12 protagonisti, chiedendosi: cosa avremmo fatto al posto loro?

Concorrenti

Ma chi sono i concorrenti di Money Road? La Compagnia delle Tentazioni è composta da dodici persone comuni, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale. Professioni, background e obiettivi diversi, storie diverse che si intrecceranno nello scenario affascinante e misterioso della giungla malese, piena di insidie ma soprattutto piena di tentazioni che metteranno alla prova la resistenza del gruppo.

ALESSANDRO 38 anni, Milano, creativo – Originario di Lecce, oggi vive a Milano. Dopo alcune esperienze in TV, ora è consulente creativo e autore di contenuti web. Ama fare gli scherzi, anche sui social, dove realizza sketch comici e imitazioni. Si definisce parsimonioso, in casa non accende il riscaldamento e in vacanza opta per le soluzioni più economiche. Nonostante ciò, sostiene che non è il montepremi finale ad averlo spinto a partecipare.

ALICE 24 anni, Roma, project manager – Alice è una project manager e organizza serate evento in giro per Roma. Mondana e socievole, ama vivere nelle comodità. Nonostante la giovane età, ha già vissuto esperienze importanti e non sempre piacevoli. Si definisce una combattente e affronta Money Road con grinta e ambizione perché le piace la sfida e per avere la possibilità di mostrare a tutti chi è realmente.

ALVISE 23 anni, Vicenza, content creator – Alvise è un content creator, lavora da quando ha 16 anni: ha fatto un po’ di tutto, compreso il cuoco. Nonostante la forte competizione nel mondo dei social, riesce a mantenersi con i contenuti web che realizza. È socievole, sorridente e generoso ma anche combattivo. È molto legato alla famiglia tanto che, riuscisse ad arrivare al montepremi finale dice che lo userebbe per aiutare la madre.

BENEDETTA 53 anni, Milano, casalinga – Benedetta (detta Cinny) è una casalinga, proviene da una famiglia nobile di Napoli ed è cresciuta tra bon ton e comodità. Ha molte passioni, a cui ha sempre avuto la possibilità di dedicarsi. È una donna sportiva, una rider: da anni pratica enduro e downhill. Cinny è estremamente competitiva e deve eccellere in ogni cosa che fa. Partecipa a “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” per concedersi un’esperienza solo per sé stessa.

DANIELLE 27 anni, Roma, atleta – Nata in Camerun, a 6 anni la madre la manda dallo zio in Italia: alla morte improvvisa dell’uomo, Danielle va in un istituto di suore, dove rimane fino ai 18 anni. Per mantenersi ha fatto mille lavoretti ma lo sport le ha cambiato la vita: è diventata pesista ed è stata 5 volte campionessa giovanile del lancio del peso. Orientata al risultato e disciplinata di natura, gli amici la chiamano “braccino corto” perché spende pochissimo. Ha avuto una piccola esperienza televisiva, nel 2021, nel programma Notti Europee.

ENRICO 51 anni, Roma, ex imprenditore – Enrico è un uomo affascinante e socievole, è abituato a vivere nel lusso e nelle comodità e non gli piace ritrovarsi in situazioni estreme o precarie. L’ultima volta che è stato in campeggio è stato 25 anni fa. Ex imprenditore, oggi non lavora, investe privatamente in borsa e si gode tutto quello che ha. È particolarmente fissato con lo shopping.

FRANCESCO 62 anni, Torino, ex dirigente – Francesco è un ex dirigente di una multinazionale, oggi ha cambiato completamente vita e fa il musicista. È creativo ma pragmatico, competitivo e vanitoso. Ha l’indole del leader e gli piace stare al centro dell’attenzione. Assicura di non partecipare solo per il montepremi finale perché, racconta, nella vita non si nega nulla e già spende per tutto quello che gli interessa e che lo fa stare bene.

GRAZIA 37 anni, Acireale (Catania), fruttivendola – Grazia ha 6 figli ed è conosciuta sui social come “La fruttarola più bella d’Italia”: il marito, infatti, ha un banco della frutta e lei ogni giorno va da lui per fare contenuti da postare sui social e incontrare i suoi fan. È una siciliana verace, spontanea e genuina; non ha mai lasciato la Sicilia e “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” è il suo primo viaggio. Se vincesse parte del montepremi, inizierebbe una nuova attività legata alla gastronomia.

MARCO 22 anni, Milano, stylist – Marco fa lo stylist e ha una passione per la moda da quando aveva 16 anni. Perfezionista e innamorato dei comfort, vive perfettamente inserito in quella che definisce la “giungla urbana di Milano”. Spende molto per lo shopping e per i taxi perché dice di odiare gli spostamenti sui mezzi pubblici. Adora il cibo italiano. Partecipa a “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” perché vuole mostrare, a sé stesso e agli altri, di avere un lato più “selvaggio” che sa controllare.

ROBERTA 47 anni, Roma, ex manager – Salernitana di nascita ma romana d’adozione, Roberta ha da poco cambiato vita: dopo anni come Team Manager di una grande azienda ha mollato tutto per dedicarsi a sé stessa e alla famiglia, composta dal marito e dalla figlia. Roberta è molto diretta e schietta ma ha anche un lato più sornione. Perfettina e precisa, pianifica sempre tutta la giornata in ogni minimo dettaglio.

SAVERIA 38 anni, Vellezzo Bellini (Pavia), tatuatrice – Saveria fa la tatuatrice ma da tempo e ora, insieme alla figlia, fa l’influencer e dà consigli alle giovani adolescenti. Dice di non avere filtri, di parlare molto e di litigare facilmente, ma è anche molto sorridente. Sposata da 15 anni, sostiene che a “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” non sentirebbe la mancanza della famiglia perché sarebbe l’occasione per rilassarsi. Se vincesse parte del montepremi finale vorrebbe aprire una scuola di tatuaggi o un franchising.

YASER 35 anni, Milano, odontoiatra – Yaser è un odontoiatra metà italiano (da parte di madre) e metà palestinese (da parte di padre), insegna all’università e tiene corsi di formazione. Ha una compagna e un figlio di un anno. Dopo un passato da festaiolo, oggi si ritiene una persona empatica e riflessiva anche se non tollera le prepotenze. Di natura si ritiene un leader e paladino delle ingiustizie. Partecipa a “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” per una sfida personale e perché crede possa essere un percorso di introspezione.

Quante puntate, dove vedere in tv e in streaming

Quante puntate sono previste per Money Road? Appuntamento per sei settimane in prima serata alle 21.15 dal 29 maggio 2025 su Sky Uno e in simulcast in chiaro Tv8. Anche in streaming e on demand per gli abbonati NOW e su Sky Go.