Molly’s Game: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 29 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Molly’s Game, film del 2017 scritto e diretto da Aaron Sorkin, al suo esordio alla regia. Il film si basa sulle memorie Molly’s Game: From Hollywood’s Elite to Wall Street’s Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker di Molly Bloom. Protagonista della pellicola è Jessica Chastain. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Molly Bloom è una giovane sciatrice nata in Colorado, costretta al ritiro dalle competizioni a causa di un grave incidente durante le selezioni per partecipare alle olimpiadi di Salt Lake City. Trasferitasi a Los Angeles, grazie ad una serie di circostanze fortuite diventa l’organizzatrice di un giro di poker per personaggi abbienti, quali produttori cinematografici, attori, registi, cantanti e uomini d’affari. Successivamente si trasferisce a New York, dove organizza una rete ancora più fitta di giocatori ricchissimi, composta prevalentemente da ebrei e soprattutto russi, per poi vedersi confiscare tutti i proventi della sua attività e infine, due anni dopo e a seguito della pubblicazione di un libro autobiografico, essere arrestata nel mezzo della notte dall’FBI.

Molly’s Game: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Molly’s Game, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jessica Chastain: Molly Bloom

Idris Elba: Charlie Jaffey

Kevin Costner: Larry Bloom

Michael Cera: Player X

Brian d’Arcy James: Brad

Jeremy Strong: Dean Keith

Chris O’Dowd: Douglas Downey

J. C. MacKenzie: Harrison Wellstone

Bill Camp: Harlan Eustice

Graham Greene: giudice Foxman

Matthew D. Matteo: Bobby

Joe Keery: Cole

Natalie Krill: Winston

Claire Rankin: Charlene Bloom

Samantha Isler: Molly adolescente

Piper Howell: Molly a 7 anni

Madison McKinley: Shelby

Joey Brooks: Eli

Khalid Klein: Neal

Angela Gots: B

Jon Bass: Shelly Habib

Michael Kostroff: Louis Butterman

Jason Weinberg: John G

Victor Serfaty: Diego

Whitney Peak: Stella

Streaming e tv

Dove vedere Molly’s Game in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.