Mollami pt.2, il testo della canzone di Guè Pequeno ospite a Sanremo 2023

Qual è il testo di Mollami pt. 2, la nuova canzone di Guè Pequeno, ospite questa sera al Festival di Sanremo 2023? Il noto rapper sta avendo grande successo con questo brano uscito nelle ultime settimane. Guè è ospite della terza serata di Sanremo 2023 di oggi, 9 febbraio, in diretta in collegamento dal palco sulla Costa Smeralda, il palco galleggiante a poche centinaia di metri dal teatro Ariston. Ecco le parole e il testo di Mollami Pt. 2.

Quando arrivo alla tua festa (mollami)

Se prima non hai la fresca (mollami)

La P.S. che mi stressa (mollami)

Mi ritira la licenza (mollami)

Baby, tu mi dici, “Resta” (mollami)

Vogliono che lui mi arresta (mollami)

Pensano che sono un gangsta (mollami)

Ma sono G-U-È (brr)

Per far muovere quel booty sono un professional

Questi rapper stanno muti, sono il G national

Mollami se pensi che sei famosa, ma non è uguale

Si fermano gli orologi se arrivo con la fama

Mo-mo-mollami, se poi mi parli solo di soldi

Attirerei soltanto la guardia e i balordi

Mentre tutti gli altri rapper sono in danger

Tengo la collana, brillo in mezzo alla gente

Vengo in tris, vengo per fare business

Intanto queste tipe lo muovono come in fitness

Spingo fino a che il club non si rompe

Suonano le trombe

Quando arrivo alla tua festa (mollami)

Se prima non hai la fresca (mollami)

La P.S. che mi stressa (mollami)

Mi ritira la licenza (mollami)

Baby, tu mi dici, “Resta” (mollami)

Vogliono che lui mi arresta (mollami)

Pensano che sono un gangsta (mollami)

Ma sono G-U-È

Ruvido, dentro ‘ste tipe, sì, come Cupido

Tu sei un G da studio, giri con uno stupido

Sei patak, non Patek

Sono real, fammi un check

Mollami se vuoi stare solo nel back

Molla quel telefono se stai facendo un video

Mollo questa bitch se snitcha, sì, senza dire “Oh” (oh)

Parlo e cammino come un campione

Connesso alla strada come un lampione (e lo sai, mollami)

Non sai usare quella beretta (mollami)

La tua canzone non mi interessa (mollami)

Scrivi Miami ma sei di Brescia (mollami)

Dal vivo sei tutta diversa (mollami)

Voglio una tipa che mi flasha (mollami)

Non una tipa che mi pressa (mollami)

Solo hit in scaletta (mollami, mollami)

Quando arrivo alla tua festa (mollami)

Se prima non hai la fresca (mollami)

La P.S. che mi stressa (mollami)

Mi ritira la licenza (mollami)

Baby, tu mi dici, “Resta” (mollami)

Vogliono che lui mi arresta (mollami)

Pensano che sono un gangsta (mollami)

Ma sono G-U-È

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Mollami pt. 2, la canzone di Guè Pequeno ospite al Festival di Sanremo 2023, ma dove vedere la kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.