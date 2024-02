Modigliani: il testo della canzone cantata da Dargen D’Amico a Sanremo 2024

Qual è il testo della canzone Modigliani, cantata da Dargen D’Amico nel corso della serata Cover del Festival di Sanremo 2024? Di seguito le parole del brano:

Abbiamo tutti il diritto, a una certa ora

Di sentirci bene, un’altra persona

Se il pensiero dura più di pochi minuti

Abbandona il tuo paese di sconosciuti

Impara un’altra lingua, apri le danze

Non sei così male per uno che ha perso le speranze

Ma controlla i tuoi fantasmi da tutte le parti

Perché perlomeno non feriscano anche altri

La goccia quando cade in bocca fa un rumore

Pieno che ti disseta, e però lei muore

Nell’oscurità, medicina per la timidezza

Meglio del vino, meglio di una pastiglia e mezza

Questo malessere divino cosa mai può essere

Puzzle di seconda mano, mancano le tessere

Ci vuole più coraggio ad essere brutti

A essere belli e bravi siamo bravi tutti

Siamo dentro alla favola

Che ci lascia sorridere

Poco prima di piangere

Modigliani

Hai due ore per ridere

Poi si riprende a vivere

Vieni, il vino è già in tavola

Ma non bertelo tutto, lasciane un po’ per me

Amica francese, addio, non so se dirtelo

Ma ti amai di un amore puro, indigeno

Poi muore e scorre “fine” sulla parete

Nomi e cognomi degli attori alle spalle del prete

Coprotagonisti in ordine di importanza

E il pubblico si dà di gomito nella stanza

“Hai visto chi ha amato?”, “Beh, ne ha amate tante”

Io pensavo il mio ruolo fosse più importante

Nella vita terrena esistono solo comparse

Occhi sbavati come il cielo, briciole sparse

Triplo della fatica come la formica

Ma ai sacrifici sacri io non ci credo mica

E sono pieno di buoni amici, ma non miei

Se mi baci e mi accoltelli è tutto ok

Pollice su perché siamo solo di passaggio

La morte è la vita vera, il sogno ne è un assaggio

Siamo dentro alla favola

Che ci lascia sorridere

Poco prima di piangere

Modigliani

Hai due ore per ridere

Poi si riprende a vivere

Vieni, il vino è già in tavola

Ma non bertelo tutto, lasciane un po’ per me

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo della canzone Modigliani, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.