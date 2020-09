Modi di dire “Avventure di Pinocchio” | Domanda “Chi vuol essere milionario”

Quale di questi modi di dire non viene citato nella favola delle Avventure di Pinocchio? A) “Le bugie hanno le gambe corte” B) Ridere a crepapelle, C) Essere fritti, D) Salvarsi per un pelo. La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 10 settembre 2020 del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta? La risposta è “salvarsi per un pelo.

Il modo di dire “ridere a crepapelle” viene citato nelle “Avventure di Pinocchio” e significa “ridere senza moderazione”. Anche il modo di dire “le bugie hanno le gambe corte” viene citata – come noto – nella favola di Collodi. E in Pinocchio viene usata anche l’espressione “essere fritti”.

Leggi anche: Enrico Remigio ha vinto un milione di euro a “Chi vuol essere milionario”

Potrebbero interessarti Chi è stato eletto miglior chitarrista di tutti i tempi da Total Guitar? | Domanda “Chi vuol essere milionario” Cosa ricorda il profumo dello spazio creato dalla Nasa? | Domanda “Chi vuol essere milionario” Si chiama Abcc9 e la stampa britannica lo ha ribattezzato Gene Tatcher, perché ha a che fare con cosa? | Domanda Chi vuol essere milionario