Mission: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, martedì 22 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Mission, film del 1986 diretto da Roland Joffé, vincitore della Palma d’oro al 39esimo Festival di Cannes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sudamerica, 1750. Nella piccola foresta pluviale sopra le cascate dell’Iguazú, al confine tra Argentina, Brasile e Paraguay, Padre Gabriel è un missionario gesuita che, dopo una faticosa scalata delle cascate, raggiunge una tribù di Guaraní, riuscendo a farsi accettare, dopo una certa diffidenza grazie alla musica del suo oboe. Essi in passato avevano già ucciso un gesuita che aveva tentato di convertirli alla fede cristiano-cattolica, crocifiggendolo e gettandolo vivo nel fiume Iguazú fino alle cascate. Nel frattempo, in una piccola cittadina nella provincia di Misiones in Argentina, il cacciatore di schiavi Rodrigo Mendoza uccide per gelosia, in un duello pubblico, suo fratello Felipe. Questi gli aveva confessato di essersi fidanzato con la giovane donna, Carlotta, che Mendoza considerava ormai come sua prossima sposa. Sconvolto dal rimorso, Mendoza decide di lasciarsi morire in cella, ma Padre Gabriel, durante un suo breve rientro alla casa-madre, venuto a sapere dell’accaduto, lo convince a trasformare il suo rifiuto della vita in un’accettazione del sacrificio (diventare missionario) con la quale poter espiare con atti concreti la sua colpa; insieme risaliranno nuovamente le cascate, Mendoza trascinandosi come memento del suo peccato, avvolte in una rete, le armi che usava da cacciatore di schiavi.

Mission: il cast

Abbiamo visto la trama di Mission, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert De Niro: Rodrigo Mendoza

Jeremy Irons: Padre Gabriel

Ray McAnally: Cardinale Altamirano

Liam Neeson: Fielding

Aidan Quinn: Felipe Mendoza

Cherie Lunghi: Carlotta

Ronald Pickup: Don Hontar

Chuck Low: Don Cabeza

Rolf Gray: Padre Ralph

Bercelio Moya: ragazzo indio

Streaming e tv

Dove vedere Mission in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 22 aprile 2025 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.