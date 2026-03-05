Mission Impossible – Fallout: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, su Italia 1 va in onda Mission Impossible – Fallout, il sesto film dell’appassionante saga d’azione con protagonista Tom Cruise. Diretto da Christopher McQuarrie, il film è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ethan Hunt guida ancora una volta la sua squadra IMF in una nuova avventura. La storia prende vita due anni dopo il precedente film e, dalle ceneri del Sindacato, nasce una nuova organizzazione criminale, che passa per il nome de Gli Apostoli. Il loro obiettivo è mettere le mani su un nucleo di plutonio ed è qui che entra in campo Ethan Hunt con la sua squadra. Purtroppo Ethan non riesce a sventare l’attacco e per questo viene punito, affiancato da un supervisore della CIA. I due, lavorando insieme, realizzano che a Parigi è in corso una trattativa per vendere il plutonio e scoprono che a dirigerla è un’assassina nota nel settore come Vedova Bianca. Arrivati nella capitale francese, però, si rendono conto che la situazione è pronta a sfuggire di mano. Ethan comprende che quella situazione è più pericolosa del previsto e inoltre realizza che non può fidarsi di nessuno se non di se stesso.

Mission Impossible – Fallout: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mission Impossible – Fallout, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Oltre a Tom Cruise, che interpreta il protagonista Ethan Hunt, nella pellicola appaiono personaggi interessanti del panorama hollywoodiano come Rebecca Ferguson, Alec Baldwin e Henry Cavill. Scopriamo attori e attrici del cast e i rispettivi personaggi:

Tom Cruise: Ethan Hunt

Henry Cavill: August Walker

Simon Pegg: Benji Dunn

Rebecca Ferguson: Ilsa Faust

Ving Rhames: Luther Stickell

Sean Harris: Solomon Lane

Angela Bassett: Erica Sloane

Michelle Monaghan: Julia Meade

Alec Baldwin: Alan Hunley

Vanessa Kirby: Alanna “Vedova Bianca” Mitsopolis

Frederick Schmidt: Zola Mitsopolis

Wes Bentley: Erik

Liang Yang: Lark Decoy

Kristoffer Joner: Nils Debruuk

Streaming e TV

Dove vedere Mission Impossible – Fallout in diretta tv e live streaming? Il film, come già anticipato, arriva in prima serata, ore 21,20, su Italia 1 giovedì 5 marzo 2026. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.