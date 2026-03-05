Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:41
Home » Spettacoli » TV
TV

Mission Impossible – Fallout: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Mission Impossible – Fallout: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, su Italia 1 va in onda Mission Impossible – Fallout, il sesto film dell’appassionante saga d’azione con protagonista Tom Cruise. Diretto da Christopher McQuarrie, il film è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ethan Hunt guida ancora una volta la sua squadra IMF in una nuova avventura. La storia prende vita due anni dopo il precedente film e, dalle ceneri del Sindacato, nasce una nuova organizzazione criminale, che passa per il nome de Gli Apostoli. Il loro obiettivo è mettere le mani su un nucleo di plutonio ed è qui che entra in campo Ethan Hunt con la sua squadra. Purtroppo Ethan non riesce a sventare l’attacco e per questo viene punito, affiancato da un supervisore della CIA. I due, lavorando insieme, realizzano che a Parigi è in corso una trattativa per vendere il plutonio e scoprono che a dirigerla è un’assassina nota nel settore come Vedova Bianca. Arrivati nella capitale francese, però, si rendono conto che la situazione è pronta a sfuggire di mano. Ethan comprende che quella situazione è più pericolosa del previsto e inoltre realizza che non può fidarsi di nessuno se non di se stesso.

Mission Impossible – Fallout: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mission Impossible – Fallout, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Oltre a Tom Cruise, che interpreta il protagonista Ethan Hunt, nella pellicola appaiono personaggi interessanti del panorama hollywoodiano come Rebecca Ferguson, Alec Baldwin e Henry Cavill. Scopriamo attori e attrici del cast e i rispettivi personaggi:

  • Tom Cruise: Ethan Hunt
  • Henry Cavill: August Walker
  • Simon Pegg: Benji Dunn
  • Rebecca Ferguson: Ilsa Faust
  • Ving Rhames: Luther Stickell
  • Sean Harris: Solomon Lane
  • Angela Bassett: Erica Sloane
  • Michelle Monaghan: Julia Meade
  • Alec Baldwin: Alan Hunley
  • Vanessa Kirby: Alanna “Vedova Bianca” Mitsopolis
  • Frederick Schmidt: Zola Mitsopolis
  • Wes Bentley: Erik
  • Liang Yang: Lark Decoy
  • Kristoffer Joner: Nils Debruuk

Streaming e TV

Dove vedere Mission Impossible – Fallout in diretta tv e live streaming? Il film, come già anticipato, arriva in prima serata, ore 21,20, su Italia 1 giovedì 5 marzo 2026. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
