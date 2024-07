Miss Merkel – Morte al Castello: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 12 luglio 2o24, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Miss Merkel – Morte al Castello, film di genere commedia, poliziesco, giallo del 2023, diretto da Christoph Schnee, con Katharina Thalbach e Taneshia Abt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film vede protagonista l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. Ormai in pensione, si è trasferita con il marito Joachim Sauer in una località tranquilla, il paesino di Freudenstadt nell’Uckermark, nella Germania del Nord. Insieme a loro ci sono il fedele cane, un carlino di nome Putin, e la guardia del corpo Mike. L’ex cancelliera però, abituata a una vita molto attiva, ora si annoia e ha deciso di occuparsi di casi criminali irrisolti. Non c’è molto da fare in una cittadina di provincia dove il commissario Hannemann può permettersi di poltrire tutto il giorno. Ma quando Angela viene invitata ad una festa in occasione dei 50 anni dalla morte del cavaliere Balduin von Baugenwitz, scopre che un suo discendente, il cavaliere Philipp von Baugenwitz, è stato ucciso in circostante misteriose. È l’occasione giusta per indagare su un caso che sembra nascondere diversi lati oscuri…

Miss Merkel – Morte al castello: il cast

Abbiamo visto la trama di Miss Merkel – Morte al castello, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Katharina Thalbach: Angela Merkel

Taneshia Abt: Marie Horstmann

Thorsten Merten: Joachim Sauer

Tim Kalkhof: Mike

Susanne Bredehöft: Dott. Radzinski

Thomas Heinze: Philipp von Baugenwitz

Sascha Nathan: Commissario Hannemann

Streaming e tv

Dove vedere Miss Merkel – Morte al castello in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 12 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.