Miss Fallaci: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 18 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Miss Fallaci, la serie tv con protagonista Miriam Leone che racconta Oriana Fallaci, la più influente e controversa giornalista italiana del XX secolo, una delle donne più forti e indipendenti delle società occidentali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Nel primo episodio della prima puntata, dal titolo La Scommessa, Oriana Fallaci è una giovane giornalista dell’Europeo. Scommette col direttore di ottenere un’intervista a Marilyn Monroe in sei giorni. Fallisce, ma il suo articolo su New York segna la nascita di una nuova voce del giornalismo.

Nel secondo episodio, intitolato Statue di Cera, Oriana, a Los Angeles per intervistare le star, si infiltra alla festa dei Cotten. Gli attori, terrorizzati dai giornali scandalistici, restano impassibili. Lei riesce a fare amicizia con Orson Welles e scrive un articolo brillante e provocatorio.

Cast

Abbiamo visto la trama (storia vera) di Miss Fallaci, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Leone: Oriana Fallaci

Jóhannes Haukur Jóhannesson: Orson Welles

Maurizio Lastrico: Alfredo Pieroni

Francesca Agostini: Giovanna Corsi

Francesco Colella: Attilio Battistini

Leonardo Lidi: Carlo Morganti

Isabella Tabarini: Rita

Ken Duken: Albert Gordon

Debi Mazar: Louella Parsons

Rosanna Gentili: Tosca Fallaci

Giordano De Plano: Edoardo Fallaci

Daisy Jelley: Jayne Mansfield

Davide Tucci: Frank Sinatra

Philipp Christopher: Arthur Miller

Hannah Chinn: Shirley Maclaine

Axel B. Steinmueller: Henry Kissinger

Axel Gallois: Jacques Laroux

Gina Bramhill: Sylvia

Simon Merrells: Irving Hoffman

Ruby Kammer: Eleanor

Massimo Rigo: Mario Monti

Elena Ferrantini: Neera Fallaci

Carlotta Assisi: Paola Fallaci

Streaming e tv

Dove vedere Miss Fallaci in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming e on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.