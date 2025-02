Miss Fallaci: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming

Da martedì 18 febbraio 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Miss Fallaci, la serie tv con protagonista Miriam Leone che racconta Oriana Fallaci, la più influente e controversa giornalista italiana del XX secolo, una delle donne più forti e indipendenti delle società occidentali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Ambientata alla fine degli anni ’50, questa prima stagione segue gli inizi della carriera di Oriana Fallaci, quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava come cronista per il settimanale italiano “L’Europeo”. Fu in quel periodo che Oriana Fallaci trasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un’occasione irripetibile, incontrando personalità straordinarie e dipingendo un ritratto tagliente, spesso crudo e ironico, della società americana e del mondo dorato di Hollywood. Quegli anni furono segnati anche da profondi turbamenti personali, tra cui una relazione intensa e tormentata con il collega giornalista Alfredo Pieroni. Un legame carico di passione, ma anche di insicurezze e paure, che alla fine trascinò Oriana in una spirale di autodistruzione. Soprattutto, però, fu il periodo in cui una giovane donna, con una determinazione e un talento fuori dal comune, scoprì la sua vera missione: raccontare la verità. E comprese che per farlo, le bastava la sua arma più potente: la sua voce, unica e distintiva.

Miss Fallaci: il cast

Abbiamo visto la trama di Miss Fallaci, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Leone: Oriana Fallaci

Jóhannes Haukur Jóhannesson: Orson Welles

Maurizio Lastrico: Alfredo Pieroni

Francesca Agostini: Giovanna Corsi

Francesco Colella: Attilio Battistini

Leonardo Lidi: Carlo Morganti

Isabella Tabarini: Rita

Ken Duken: Albert Gordon

Debi Mazar: Louella Parsons

Rosanna Gentili: Tosca Fallaci

Giordano De Plano: Edoardo Fallaci

Daisy Jelley: Jayne Mansfield

Davide Tucci: Frank Sinatra

Philipp Christopher: Arthur Miller

Hannah Chinn: Shirley Maclaine

Axel B. Steinmueller: Henry Kissinger

Axel Gallois: Jacques Laroux

Gina Bramhill: Sylvia

Simon Merrells: Irving Hoffman

Ruby Kammer: Eleanor

Massimo Rigo: Mario Monti

Elena Ferrantini: Neera Fallaci

Carlotta Assisi: Paola Fallaci

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Miss Fallaci su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ognugna (totale 8 episodi): la prima martedì 18 febbraio 2025; la quarta e ultima martedì 11 marzo 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 18 febbraio 2025

Seconda puntata: martedì 25 febbraio 2025

Terza puntata: martedì 4 marzo 2025

Quarta puntata: martedì 11 marzo 2025

Streaming e tv

Dove vedere Miss Fallaci in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming e on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.