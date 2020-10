Chi è Mirko Scarcella: carriera, moglie, Le Iene, Gianluca Vacchi, Instagram

Questa sera, 12 ottobre 2020, Le Iene sono tornate a parlare di Mirko Scarcella, meglio conosciuto come il profeta, o il guru, di Instagram, capace di far esplodere i profili social dei propri clienti. In molti però lo accusano di essere un ciarlatano in cerca di visibilità e di soldi, primo tra tutti il re indiscusso degli influencer italiani, ex strettissimo amico del guru, Gianluca Vacchi. Ma chi è esattamente Mirko Scarcella? Vediamolo insieme.

Biografia

Mirko Scarcella nasce nel 1987 a Bologna. Del suo passato non si sa quasi nulla, Mirko non appartiene al mondo dello spettacolo. Tuttavia si sa con certezza che, dopo aver conseguito il diploma alle superiori, ha deciso di frequentare l’Università (informatica). Negli ultimi anni il suo nome è diventato oggetto di molte discussioni, specie sul web, Mirko infatti presta le sue conoscenze e i suoi servizi a molte persone famose attraverso la sua società che – a quanto racconta – si occupa di far aumentare la visibilità dei personaggi attraverso Instagram. Insomma, Mirko Scarcella è uno dei Social Media Manager più famosi sulla piazza in questo momento. Tuttavia prima di diventare il social media manager dei vip ha svolto tutt’altro lavoro. Dopo aver concluso gli studi infatti lavora come commesso in un punto vendita di un celebre marchio di moda. In molti lo definiscono come un vero e proprio genio dei social, la svolta della sua carriera però arriva quando offre le sue abilità al famosissimo e chiacchieratissimo Gianluca Vacchi imprenditore italiano multimilionario. In una recente intervista Mirko confessa che Vacchi, nel periodo in cui ha richiesto la sua collaborazione, aveva un profilo Instagram con pochissimi numeri, un migliaio di followers e appena dodici post pubblicati.

Mirko Scarcella e Gianluca Vacchi

Secondo Mirko Scarcella, Gianluca Vacchi sarebbe arrivato al successo social grazie al suo lavoro. Affermazione che l’imprenditore bolognese ha rispedito al mittente. “Io sono sempre stato zitto, sempre in silenzio in questi due anni perché mi interessava fino a un certo punto”, ha detto Vacchi a Le Iene. “Poi però l’idea che lui usi il mio nome per fare delle cose che non sono eticamente corrette… allora forse è meglio che parli”. Vacchi ha raccontato al programma di aver effettivamente lavorato con Scarcella: “Ha reso possibili delle mie idee su come intrattenere la gente. Una sorta di assistenza nella materializzazione delle mie follie”. Erano anche amici? “Io divento amico della gente con cui lavoro. E mi ricordo anche di averlo difeso moltissime volte da chi magari era un po’ più scettico di me all’inizio”. Perché a un certo punto ha deciso di mettersi in proprio? “In realtà non decide di lasciarmi ma sono io che decido di salutarlo cortesemente perché mi sono reso conto che aveva una attitudine e una modalità comportamentale che con me non aveva niente a che vedere”.

Parole a cui Mirko Scarcella ha risposto ieri sera durante la puntata di Non è l’Arena: “Non vedo l’ora di tirare fuori tutte le cose che voglio tirar fuori. Questo programma (Le Iene, ndr) è fake, è criminale, andrebbe chiuso. Mi sono arrivati ancora messaggi di minacce. E Gianluca Vacchi è andato a dire altre bugie”, ha urlato in collegamento. “Ho lavorato quattro anni con lui, ho scelto io di interrompere il rapporto. Non volevo dire nulla, volevo fare il mio percorso, ma deve vergognarsi guardandosi allo specchio. Vuole distruggere la mia credibilità”.

Vita Privata, moglie e figlia

Per quanto concerne la vita sentimentale di Mirko Scarcella si hanno poche notizie. In passato è stato fidanzato per un lungo periodo con l’ex gieffina Sarah Nile. La loro storia d’amore è giunta al capolinea nel 2016, purtroppo però non si sa il motivo che li ha spinti a lasciarsi. Attualmente invece Mirko Scarcella è sposato con una donna di nome Dash con la quale condivide anche una figlia di nome Sienna Rose.

