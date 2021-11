Miracoli dal cielo: trama, cast, storia vera, trailer e streaming del film su Rai 2

Miracoli dal cielo è il film in onda questa sera, lunedì 15 novembre 2021, alle ore 21.20 su Rai 2. La pellicola del 2016 diretta da Patricia Riggen racconta una storia vera. Il film infatti è basato sul libro di Christy Beam, che racconta la storia della sua giovane figlia, la quale ha avuto un’esperienza di pre-morte guarendo poi da una malattia incurabile. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming Miracoli dal cielo.

Trama: storia vera

Il film diretto da Patricia Riggen, è basato sull’incredibile storia vera della famiglia Beam, alle prese con l’incurabile malattia da cui è affetta la loro secondogenita di 10 anni Anna (Kylie Rogers). Christy (Jennifer Garner) e Kevin (Martin Henderson) conducono una vita tranquilla e serena a Dallas, Texas, insieme alle loro tre figliolette e a un’accogliente comunità religiosa che rappresenta per loro una seconda casa. Quell’angolo di paradiso così perfetto, però, è destinato a sgretolarsi definitivamente non appena la famiglia apprende che Anna è affetta da una rara patologia digestiva che ha compromesso irrimediabilmente il suo apparato digerente, costringendola a essere nutrita tramite un tubo di alimentazione e a entrare e uscire continuamente dagli ospedali.

Tuttavia, proprio quando Christy sembra aver perso completamente la fede e la speranza, qualcosa di incredibile accade. Un giorno, mentre Anna gioca ad arrampicarsi su un albero insieme a sua sorella, il ramo su cui è seduta cede improvvisamente, scaraventando la piccola a terra. A causa della violenza della caduta, i genitori di Anna temono il peggio, ma quando la bambina si risveglia in ospedale si verifica un inspiegabile miracolo che lascia medici e specialisti increduli di fronte a quanto accaduto…

Miracoli dal cielo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Miracoli dal cielo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Garner: Christy Beam

Martin Henderson: Kevin Beam

Queen Latifah: Angela

John Carroll Lynch: pastore Scott

Brighton Sharbino: Abby Beam

Kylie Rogers: Anna Beam

Courtney Fansler: Adelyn Beam

Hannah Alligood: Haley

Eugenio Derbez: dottor Nurko

Zach Sale: dottor Todd Blythe

Bruce Altman: dottor Burgi

Wayne Pére: Ben

Rhoda Griffis: ragazza in chiesa

Gregory Alan Williams: dottor Joe Hester

Kevin Sizemore: Garvey

Kelly Collins Lintz: Emmy

Suehyla El-attar: addetta all’accoglienza

Trailer

Vediamo ora – dopo la trama e il cast – il trailer del film Miracoli dal cielo, in onda stasera su Rai 2.

Streaming e tv

Dove vedere Miracoli dal cielo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 15 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, 502 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.